Zelenskyj vyzval USA a Muska k okamžitému odstranění rychlostních omezení u Starshieldu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval Spojené státy a miliardáře Elona Muska k okamžitému odstranění rychlostních omezení u vojenské verze satelitního internetu Starshield. Podle jeho vyjádření tato omezení vážně ohrožují schopnost Ukrajiny chránit lidské životy a kritickou energetickou infrastrukturu před nadcházející zimou. Ochrana před ruskými raketovými a dronovými útoky tak přímo závisí na vyřešení tohoto technického problému.
Otázka rychlosti systému Starshield, který pro ukrajinské ozbrojené síly vyvinula společnost SpaceX a poskytuje jej americká vláda, se v posledních týdnech stala předmětem intenzivních debat. Zelenskyj uvedl, že pověřil příslušné úřady k maximálně úzké spolupráci s americkou vládou a Muskovou společností. Současně zdůraznil, že je důležité stát na správné straně historie.
Problém s rychlostními limity se poprvé objevil v říjnu a vedl k protichůdným výrokům ze strany Elona Muska i amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zatímco Musk tvrdil, že za systém odpovídá americká vláda, Trump odmítl přímou odpovědnost a uvedl, že miliardáře vyzval k nápravě situace. Navzdory dočasnému návratu do normálu však ukrajinští představitelé hlásí, že omezení nadále přetrvávají.
Zelenskyj upřesnil, že ukrajinské stíhací drony ztrácejí spojení s operátory při rychlosti sto mil za hodinu, což odpovídá přibližně sto šedesáti kilometrům v hodině. Kvůli těmto rychlostním limitům na frontové linii a na okupovaných územích nedokážou drony dostihnout ruské proudové útočné stroje íránské konstrukce. Omezení se podle něj aplikují pouze v okupovaných oblastech, což má politické dopady.
Aplikace těchto omezení na okupovaných územích podle ukrajinského představitele částečně implikuje jejich neuznání za součást Ukrajiny. Současná situace kolem komunikací probíhá v době, kdy Rusko intenzivně bombarduje energetická zařízení a železniční síť. Zasaženy byly objekty v Záporožské, Sumské, Odenské, Žytomyrské a Kirovohradské oblasti.
Během posledních útoků utrpělo zranění množství civilistů, přičemž v Černihivské oblasti si útok na infrastrukturní zařízení vyžádal dvě oběti na životech. Ukrajinské ozbrojené síly na oplátku podnikly údery na petrochemický závod a ropnou rafinerii v ruském městě Nižněkamsk v Tatarstánu. Tyto podniky slouží jako přímý zdroj surovin a paliva pro zásobování ruských válečných operací.
Údery na ruském území si vyžádaly oběti rovněž v příhraničních oblastech, kde zemřel člověk v Taganrogu a další dvě osoby v okupované Luhanské oblasti. V širším regionálním kontextu oznámila estonská vláda uzavření hraničních přechodů s Ruskem od prvního prosince. Toto rozhodnutí souvisí s vyšetřováním pokusu o žhářský útok na společnost vyrábějící drony.
Estonské úřady uvedly, že podezřelí z pokusu o útok na firmu Threod Systems jednali na příkaz ruské vojenské zpravodajské služby GRU. Ministr zahraničí Margus Tsahkna v této souvislosti prohlásil, že nepřátelské akce proti zemi budou mít konkrétní následky.
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válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Starlink
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Zdroj: Jan Hrabě