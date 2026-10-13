Zemřel americký herec RJ Mitte, proslavila ho role v Perníkovém tátovi

Smutná zpráva přišla v uplynulých hodinách z amerického šoubyznysu. Ve věku pouhých 34 let zemřel herec RJ Mitte, jehož nejvíce proslavila role v populárním televizním seriálu Perníkový táta (Breaking Bad).
"S neuvěřitelným zármutkem sdílíme tragickou zprávu o odchodu milovaného herce, filantropa a obhájce práv postižených RJ Mitteho," uvedl hercův zástupce pro britskou stanici BBC. Mitte zemřel ve městě Brownsville v americkém státě Texas. Příčina smrti není v tuto chvíli oficiálně známá.
Podle informací amerického serveru TMZ měl herec spáchat sebevraždu. Orgány činné v trestním řízení sdělily, že probíhá vyšetřování okolností úmrtí. Podle místní policie se na smrti nepodílela jiná osoba.
Mitte se narodil v srpnu 1992 ve městě Jackson v americkém státě Mississippi. V pouhých třech letech mu byla diagnostikována mozková obrna. V roce 2006 se přestěhoval do kalifornského Los Angeles, aby se navzdory handicapu pokusil prosadit ve filmovém a televizním průmyslu.
Průlom nastal, když získal roli Waltera Whitea juniora v úspěšném televizním seriálu Perníkový táta (Breaking Bad). Později se objevil v dalších projektech televizní stanice ABC či streamovací platformy Netflix. Byl také mluvčím herců, kteří se potýkají s nejrůznějšími handicapy.
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Zdroj: Libor Novák