Světovou hudební scénu zasáhla velmi smutná zpráva v pozdních středečních hodinách. Ve věku 65 let zemřel kytarista Andy Taylor, jenž se proslavil především jako člen úspěšné kapely Duran Duran. Taylor se v posledních letech potýkal s vážnými zdravotními problémy.
Taylor podle vyjádření, které kapela zveřejnila se svolením rodiny, zemřel po dlouhém a statečném boji s rakovinou prostaty. "Andy odešel v míru, doma a obklopen rodinou v pondělí 23. listopadu," píše se v prohlášení.
Taylor se narodil v únoru 1961 v anglickém Tynemouth a na hudební scénu se prosadil právě jako důležitý člen Duran Duran v 80. letech minulého století. Později nicméně spolupracoval i s dalšími hvězdami hudební scény, například se zpěvákem Rodem Stewartem.
Duran Duran je britská pop-rocková a novoromantická kapela, která vznikla v roce 1978 v Birminghamu a stala se jednou z nejúspěšnějších skupin 80. let. Skupina v klasické sestavě se zpěvákem Simonem Le Bonem, klávesistou Nickem Rhodesem a třemi nepříbuznými Taylorovými – Johnem (baskytara), Rogerem (bicí) a Andym (kytara) – proslula chytlavou syntezátorovou hudbou, výraznou vizuální estetikou a revolučními videoklipy, které výrazně pomohly zpopularizovat hudební stanici MTV.
Mezi její největší hity patří skladby jako Rio, Hungry Like the Wolf, Save a Prayer, Ordinary World nebo bondovská píseň A View to a Kill, která jako jediná v historii této filmové série dosáhla na první místo amerického žebříčku Billboard Hot 100. Během své více než čtyřicetileté kariéry prodali přes 100 milionů desek a v roce 2022 byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy.
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Zdroj: Libor Novák