Světovou hudební scénou během víkendu otřásla velmi smutná zpráva. Ve věku 85 let zemřel zpěvák Mike Love, spoluzakladatel legendární americké skupiny Beach Boys, která zásadně ovlivnila popovou hudbu.
Love naposledy vystoupil v sobotu 10. října v Nashvillu v americkém státě Tennessee. Zemřel obklopen členy rodiny v sobotu večer, vyplývá ze zveřejněného prohlášení, v němž se neuvádí, co bylo příčinou smrti.
"Americká kulturní ikona, budeme si ho pamatovat pro jeho jedinečný talent a jako inspiraci pro generace hudebníků. Oslavujeme jeho neuvěřitelný příspěvek americké muzice a radost, kterou cítil, když vystupoval před milovanými fanoušky," stojí také v prohlášení.
Mike Love byl americký zpěvák, textař a spoluzakladatel legendární kalifornské skupiny The Beach Boys, kterou v roce 1961 pomohl založit společně se svými bratranci Brianem, Dennisem a Carlem Wilsonovými a přítelem Alem Jardinem.
Jako hlavní zpěvák kapely propůjčil svůj charakteristický nosový hlas většině jejích raných hitů oslavujících surfování, auta a bezstarostnou mládež, jako jsou Surfin' U.S.A., I Get Around nebo California Girls, a je také spoluautorem řady slavných skladeb včetně hitu Kokomo.
Ačkoli jeho působení v kapele provázely dlouhodobé tvůrčí i právní spory s Brianem Wilsonem o autorská práva a směřování skupiny, Love zůstal jedním z mála členů, kteří s The Beach Boys nepřetržitě koncertovali od jejich vzniku až do současnosti.
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Zdroj: Jan Hrabě