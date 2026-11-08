Zneškodnil střelce, sám teď bojuje o život. Polsko po teroristickém útoku oslavuje nové hrdiny

Obrovskou odvahu projevili během sobotního teroristického útoku zasahující policisté, z nichž dva utrpěli těžká zranění při pronásledování a zatýkání útočníka. Zvláštní pozornost veřejnosti i představitelů státu přitahuje policista Jakub Kulik, který byl vážně zraněn a po úspěšné operaci v krakovské nemocnici se jej podařilo probudit z umělého spánku, přičemž jeho stav zůstává nadále vážný.
Po celém Polsku nyní probíhají naléhavé výzvy k darování krve pro těžce zraněného policistu Kulika, který spolu se svým kolegou odvážně čelil ozbrojenému útočníkovi během sobotní tragické střelby na Hlavním náměstí v Krakově. Útok si vyžádal životy šesti lidí a dalších šestnáct osob utrpělo zranění, přičemž oba zasahující policisté byli oceněni jako hrdinové, kteří svým zákrokem pravděpodobně zachránili mnoho lidských životů.
Starší strážmistr Jakub Kulik utrpěl při střetu s pachatelem vyzbrojeným automatickými zbraněmi nejvážnější zranění, když mu v důsledku postřelení přestala fungovat jedna plíce. V současnosti bojuje v nemocnici o svůj život a lékaři mu poskytují intenzivní péči, zatímco veřejnost i státní instituce mobilizují síly k zajištění dostatečného množství krve potřebné k jeho záchraně.
K okamžité pomoci a darování krve vyzval veřejnost mimo jiné premiér Donald Tusk, který na sociální síti X vyjádřil oběma zasahujícím policistům hluboké uznání a zdůraznil jejich obětavost bez ohledu na vlastní bezpečnost. Podobně se vyjádřil také ministr spravedlnosti Waldemar Żurek, jenž podrobně popsal kritický stav zraněného policisty a apeloval na občany v celé zemi, aby navštívili odběrná místa.
Ministerstvo spravedlnosti a další úřady zdůraznily, že dárci by měli při návštěvě transfuzních stanic výslovně uvést, že darovaná krev je určena právě pro Jakuba Kulika. Největší poptávka panuje po vzácné krevní skupině AB Rh+, což přimělo k rozsáhlé mobilizaci také armádní složky a vojenské posádky.
Do výzvy se aktivně zapojila šestá výsadková brigáda, v níž Jakub Kulik sloužil před svým vstupem do řad policie. V příspěvku na sociálních sítích armádní parašutisté připomněli, že jejich bývalý spolubojovník, který dříve chránil ostatní, nyní sám potřebuje okamžitou pomoc a solidaritu široké veřejnosti.
Náčelník generálního štábu polských ozbrojených sil generál Wiesław Kukuła vyzval vojáky v celé zemi k jednotnému postupu a koordinaci s odběrnými centry krve. Velitelé jednotlivých garnizonů dostali za úkol vytvořit podmínky pro maximální účast vojáků na darování krve pro zraněné policisty a další oběti sobotního útoku.
Sobotní krvavý incident na krakovském Rynku Głównym hluboce otřásl celou polskou společností a vyvolal vlnu solidarity i kondolencí z domova i ze zahraničí. Bezpečnostní složky nadále vyšetřují veškeré okolnosti masakru, při němž útočník zahájil palbu z automatických zbraní na náhodné kolemjdoucí v historickém centru města.
Představitelé státu a bezpečnostních složek ujišťují, že zranění policisté i ostatní poskožení obdrželi nejvyšší možnou lékařskou péči a vyšetřování tragické události pokračuje všemi dostupnými prostředky za účelem úplného objasnění motivů pachatele a zajištění bezpečnosti občanů.
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Zdroj: Libor Novák