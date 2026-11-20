Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek setkal v čínském městě Šen-čen s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, přičemž ke svým autoritářským protějškům přistupoval nezvykle vstřícně jako k přátelům. Zatímco setkávání amerických prezidentů s představiteli mocností rivalizujících se Spojenými státy není ničím neobvyklým, Trumpův vřelý tón vůči státníkům, kteří se snaží prosadit svou nadvládu ve vlastním okolí, budí pozornost. Trump navíc doufá, že by se v Číně mohl sejít i se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a završit tak trojici schůzek s autoritářskými lídry.
Význam trojstranného jednání v Šen-čenu je výrazný, neboť tři velké mocnosti na něm vysílají signál převahy, který záměrně opomíjí menší a slabší státy. Tento obraz by působil jinak, kdyby Trump vystupoval jako vůdce svobodného světa čelící tvrdým autokratům. Prezident však dává najevo pohrdání spojenci Spojených států, obdivuje neomezenou moc Si Ťin-pchinga a Putina a jejich jednání často omlouvá nebo se snaží vyhnout tomu, aby je rozladil.
Ještě před odletem do Asie Trump prohlásil, že Putin, jehož síly zasypávají ukrajinské civilisty drony a raketami, projevuje zdrženlivost a mohl by být mnohem tvrdší. Stejně tak vysvětlil, že neotevírá s Pekingem spor kolem špionážní kauzy týkající se pokročilých polovodičových čipů, protože podle něj není vhodné Čínu urážet těsně před příjezdem do země.
Mezi rozhovory s protivníky Spojených států a jejich usmiřováním existuje tenká hranice. Jednání v Šen-čenu prověřuje, zda půjde o smysluplnou diplomacii ke snížení napětí mezi velmocemi, nebo o jakési sbližování dvou autoritářských vládců s americkým prezidentem, který by se takovému způsobu vládnutí zřejmě rád přiblížil.
Kritici Trumpovi vyčítají, že dává přednost okázalosti před věcným obsahem a nechává si lichotit od zkušených vyjednávačů, kteří se ho snaží ovlivnit. Jeho schůzky se Si Ťin-pchingem, Putinem a Kim Čong-unem během prvního prezidentského období sice vypadaly působivě, ale přinesly jen málo hmatatelných výsledků.
V Šen-čenu se žádné zásadní průlomy neočekávají, i když Trump naznačil, že lídři mohou mluvit o jaderných zbraních, Íránu či Ukrajině. Současný prezident však nemá velkou trpělivost pro zdlouhavé přípravy a intenzivní porady se spojenci, jaké předcházely schůzkám prezidenta Ronalda Reagana se sovětským vůdcem Michailem Gorbačovem za studené války.
Bývalý americký velvyslanec v Číně Nicholas Burns v úterý v pořadu televize CNN upozornil na symboliku celé akce a položil otázku, zda je schůzka s Putinem a Si Ťin-pchingem v národním zájmu Spojených států. Podle Burnse podává Trump záchranné lano Putinovi, který je už téměř pět let odsuzován kvůli své agresi na Ukrajině, a zároveň zahrnuje chválou Si Ťin-pchinga, což jde podle diplomata přímo proti tomu, jak by měl mluvit o soupeři Spojených států.
Rusko je kromě velikosti svého jaderného arzenálu, který je pozůstatkem Sovětského svazu, ve všech ostatních ohledech slabší mocností než Spojené státy a Čína. Trump však přesto Putina často vyzdvihuje, například nedávnou dohodou o nákupu ruské nafty obcházející sankce nebo pozváním ruského vůdce na prosincový summit skupiny G20 do svého golfového resortu v Miami.
Stejně jako Putin hledá v Šen-čenu osobní potvrzení svého významu i Trump, který po neúspěchu v doplňovacích volbách potřebuje světu i voličům doma ukázat, že není bezmocným odcházejícím politikem. Čínský vůdce Si Ťin-pching může jako hostitel připravit pro čínská státní média podívanou, v níž vystoupí jako hlavní postava svolávající představitele dalších dvou velmocí.
Možná rizika schůzky jsou zřejmá, protože státy jako Ukrajina a země v Evropě či na Blízkém východě sledují s obavami, zda se trojice státníků nedohodne na ujednáních nahrávajících jejich vlastním zájmům. Na druhé straně lze argumentovat tím, že nejvýznamnější jaderné mocnosti světa by měly udržovat otevřené komunikační kanály a scházet se pravidelně.
Současný svět není stabilní a každý z lídrů má zájem na citlivých regionálních sporech na Ukrajině, v Íránu i kolem Tchaj-wanu, které by mohly přerůst v celosvětový konflikt. Úspěšná schůzka by mohla tato ohniska napětí zmírnit nebo zpomalit závody v jaderném zbrojení ve vesmíru.
Kritika, že samotná ochota k jednání je ústupkem, bývá někdy přehnaná, protože rozhovor s protivníkem může být projevem síly. Bývalý americký prezident John F. Kennedy v inauguračním projevu v době vyhroceného napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem připomněl, že zdvořilost není známkou slabosti, a vyzval, aby Spojené státy nikdy nevyjednávaly ze strachu, ale zároveň se nikdy nebály vyjednávat.
Trump, Putin a Si Ťin-pching se setkali již ve středu večer na uvítacím banketu summitu APEC před zahájením třístranného jednání, což admirál ve výslužbě James Stavridis označil za pozitivní krok. Bývalý vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě upozornil, že mezi Spojenými státy a Čínou neprobíhá válka a mezi Trumpem a Si Ťin-pchingem se zdá být skutečná vstřícnost, zatímco Putin působí spíše jako outsider.
Otevírání kontaktů s nepřáteli Spojených států není v moderní historii nové, což ukázal prezident Barack Obama dohodami s Íránem a Kubou, které Trump následně svou tvrdou politikou zvrátil. Ředitel asijského programu think tanku Defense Priorities Lyle Goldstein zároveň upozorňuje, že ačkoli Trumpovy summity často přinášejí hlavně silné vizuální momenty, osobní soulad mezi Trumpem a Si Ťin-pchingem může být cenný při předcházení náhlým krizím, například v Jihočínském moři, a opakování třístranných jednání by mohlo v budoucnu vytvořit rámec pro pravidelnější pokrok.
Setkání v Šen-čenu se odehrává uprostřed napětí kolem čínských snah pronikat do amerických technologií v době rostoucího soupeření v oblasti umělé inteligence, přičemž bývalý viceprezident Mike Pence zdůraznil, že Trump by měl vůči Si Ťin-pchingovi vystupovat pevně a jasně stanovit, co je pro Spojené státy nepřijatelné. Zatímco Si Ťin-pching a Putin mohou počítat s vládou po mnoho dalších let, Trump žije v demokracii, která mu právě vystavila politické vysvědčení, čehož může Peking využít, neboť podle ředitele Londýnského čínského institutu SOAS Steva Tsanga Čína vnímá Trumpa jako výrazně oslabeného výsledky doplňovacích voleb i technologickými problémy, byť Si Ťin-pching bude chtít zachovat dobré vztahy bez ohledu na své osobní pocity.
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Zdroj: Jan Hrabě