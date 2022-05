Policie obvinila člověka kvůli výbuchu domu v Koryčanech, hrozí mu osm let

Podle Láníčka je trestně stíhána jedna fyzická osoba pro zločin obecné ohrožení z nedbalosti. "Celková výše škody je nadále předmětem vyšetřování. K dalším podrobnostem odkazuji na tiskovou zprávu, která bude v následujících dnech zveřejněna na webu Okresního státního zastupitelství v Kroměříži," uvedl žalobce.

Majitelé dům v Masarykově ulici před výbuchem opravovali. Podle policejní mluvčí Simony Kyšnerové bylo při rekonstrukci poškozeno plynové potrubí, což vedlo k následnému výbuchu. Exploze si vyžádala životy dvou dobrovolných hasičů, kteří kvůli úniku plynu do domu přijeli. Zranění utrpěli jejich dva kolegové a další dva lidé.

Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany vyhlásila několik dní po explozi veřejnou sbírku. Jejím cílem je pomoci lidem, kteří byli výbuchem postiženi. Vybralo se v ní přes pět milionů korun, třemi miliony korun do ní přispěl Zlínský kraj. Číslo bankovního účtu je 115-5041170287/0100. Sbírkový účet by měl zůstat aktivní do konce letošního roku.