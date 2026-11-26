Americká armáda odpálila v bunkrech muničního závodu v Iowě zhruba pět tun degradovaného azidu olovnatého, vysoce citlivé výbušniny, přičemž američtí činitelé označili operaci za velký úspěch. Výbuch se ozval ve středu kolem deváté hodiny ráno místního času v Middletownu a nad závodem zvedl velký sloupec kouře, zatímco obyvatelé v okolí zůstali v krytech.
Po odpálení armádní představitelé uvedli, že se podařilo odpálit veškerý materiál a že opatření k omezení spadu byla mimořádně účinná. Mluvčí armády na tiskové konferenci řekl, že v ovzduší naměřili nulovou detekci olova, a další činitel prohlásil, že akce proběhla stoprocentně podle plánu.
Někteří místní obyvatelé přesto dávali najevo znepokojení a státní i místní představitelé operaci kritizovali kvůli obavám ze zdravotních a ekologických dopadů. Podle dostupných údajů webu The Independent neexistuje žádná bezpečná úroveň vystavení olovu, přičemž obzvlášť zranitelné jsou děti a těhotné ženy, a armádní mapy, které prozkoumal deník The New York Times, ukázaly, že nezdařený výbuch by mohl způsobit rozšíření toxických částic olova na více než sto padesát čtverečních mil zemědělské půdy.
Výbuch byl proveden proto, že inspektoři zjistili, že 68 sudů s látkou, což představuje celé národní zásoby azidu olovnatého, se rozložilo natolik, že mohly kdykoli samovolně explodovat, takže jedinou schůdnou možností byl řízený odpal. Jeden z armádních generálů v prohlášení uvedl, že nečinnost již není řešením.
Před výbuchem doporučila Federální agentura pro řízení mimořádných událostí obyvatelům Middletownu, městečka o několika stovkách obyvatel poblíž hranic s Illinoiskem, i dalším lidem v pětimílové zóně kolem závodu, aby se v úterý přemístili, a nabídla jim ubytování v hotelech. Obyvatelé Middletownu spěšně zabezpečovali své domovy, někteří zatloukali okna prkny a lidé v okolních městech i sousedních státech přijali opatření, která narušila plány na Den díkůvzdání, zatímco zdravotničtí činitelé v Illinois vyzvali obyvatele, aby zůstali uvnitř až dva dny po odpalu.
Zhruba hodinu před středečním ranním výbuchem obdrželi obyvatelé oblasti mobilní výstrahu od agentury FEMA s varováním, že evakuace již není bezpečná ani doporučovaná a že se mají okamžitě ukrýt na místě. Sudy byly odpáleny kolem deváté hodiny ráno místního času, otřásly blízkými okny a vyvolaly štěkot psů, zatímco novináři v ochranných oblecích dokumentovali událost asi půl míle od závodu a zachytili kouř stoupající nad linií stromů.
Američtí představitelé uvedli, že přijali nebývalá opatření k omezení spadu, když pro pohlcení tepelné energie a zatížení poletujících částic použili vodní nádrže, gelové bloky a pěnu, přičemž právě pěna podle armádního mluvčího zřejmě vytvořila sloupec kouře. Agentura pro ochranu životního prostředí nasadila týmy k odběru vzorků ovzduší a půdy a její ředitel Lee Zeldin po výbuchu stanici CNN řekl, že jsou připraveni podniknout nejkomplexnější dostupná opatření ke zmírnění rizik pro komunity, rodiny a obyvatele i k minimalizaci narušení běžného života.
Po oznámení o ukončení nebezpečí dostali obyvatelé pokyn otřít venkovní povrchy s vysokým kontaktem, jako jsou terasy, okenní parapety či herní prvky, aby odstranili případný prach. Navzdory přijatým opatřením někteří státní a místní činitelé rozhodnutí armády kritizovali a požadovali vysvětlení, přičemž zvolený senátor Josh Turek na síti X napsal, že materiál neměl být nikdy ponechán v takovém stavu rozkladu.
Zvolený guvernér Rob Sand na síti X před řízeným výbuchem napsal, že běžní obyvatelé Iowy mají právo vědět, jak se Middletown do této situace dostal a proč administrativa považuje tento postup za nejlepší cestu vpřed, a po odpalu dodal, že je sice zapotřebí dalšího testování pro dlouhodobou jistotu, ale podle dosavadních zpráv federálních činitelů by rozptyl olova měl být omezený, lidé v Iowě jsou v bezpečí a škody na majetku jsou malé. Zdravotnické organizace včetně Americké plicní asociace vyzývaly vojenské činitele, aby zvážili odložení výbuchu kvůli obavám ze šíření olověného prachu, protože olovo může poškodit mozek, ledviny i nervový systém a i malé množství může ohrozit vývoj dítěte a těhotenství.
Po odpalu vyjadřovala část místních obyvatel neklid, přičemž jeden člověk z Iowy deníku The New York Times řekl, že je znepokojivé, že je to teď nahoře a člověk jen čeká, jak to dopadne, a provozovatelka školky vzdálené asi dvacet mil od místa uvedla, že chce děti nechat celý den uvnitř. Jiní lidé naopak detonaci téměř nezaznamenali a obyvatel Burlingtonu v Iowě agentuře AP řekl, že to nebylo nic zvláštního a vláda podle něj zbytečně vyvolala strach u mnoha lidí.
Výbuch byl několikrát odložen, než federální odvolací soud středeční operaci umožnil, přičemž armádní činitelé uvedli, že museli zasáhnout okamžitě dříve, než chladnější počasí zvýší riziko nekontrolované exploze. Zásoby azidu olovnatého byly v Middletownu uloženy od roku 2009, kdy je armáda převezla z různých míst země a část materiálu byla v době přesunu starší než šedesát let, přičemž mluvčí Úřadu pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny ve středu řekl, že zdědili problém z roku 2009, a pochválil Trumpovu administrativu za zásah, zatímco americká armáda se dlouhodobě snaží nahradit tuto toxickou sloučeninu používanou k iniciaci munice od první světové války méně nebezpečnou alternativou.
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Americká armáda (U.S. ARMY) , USA (Spojené státy americké) , výbuch
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Zdroj: Libor Novák