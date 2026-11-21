Plány amerického námořnictva na pořízení nových bitevních lodí třídy Trump prodraží výstavbu flotily o miliardy dolarů, varuje zpráva předložená Kongresu Spojených států. Úřadující tajemník námořnictva Hung Cao zároveň tento týden při slyšení v Senátu připustil, že válka s Íránem napíná kapacitu námořních sil.
Zátěž, které čelí největší námořní síla světa, se tento týden ukázala, když návrat letadlové lodi USS George Washington z Blízkého východu ve středu ukončil vzácné tříměsíční období, kdy Spojené státy neměly v celém Tichém oceánu žádnou letadlovou loď. Nasazení lodí se pravidelně protahují přes tři sta dnů, zatímco údržba a opravy plavidel se odkládají, aby mohly zůstat déle na moři.
Americké námořnictvo, které v tempu stavby lodí zaostává za Čínou, chce během příštích třiceti let rozšířit svou flotilu z dvě stě osmdesáti šesti bojových lodí na tři sta osmdesát jedna. Podle analýzy Rozpočtového úřadu Kongresu k plánu stavby lodí pro rok 2027 však odhady námořnictva podhodnotily náklady na novou flotilu o miliardy dolarů, protože konstrukce některých plavidel se ukázaly být složitější, než se čekalo, a odhadované ceny některých lodí byly v dřívějších plánech nerealisticky nízké.
Celkové náklady na stavbu lodí by podle zjištění úřadu dosahovaly v průměru čtyřiapadesáti miliard dolarů ročně v cenách roku 2026 po dobu příštích třiceti let, což je zhruba o osmnáct procent více, než odhaduje samotné námořnictvo. Velkou část dodatečných nákladů v plánu pro rok 2027 přitom způsobuje rozhodnutí koupit patnáct velkých, těžce vyzbrojených bitevních lodí, které by soustředily palebnou sílu do malého počtu velkých plavidel, a šly by tak proti deklarovanému cíli námořnictva rozložit sílu mezi více lodí.
Těmito patnácti novými bitevními loděmi jsou navrhovaná plavidla třídy Trump, o nichž prezident prohlásil, že budou stokrát silnější než jakákoli předchozí válečná loď americké flotily a vzbudí strach u nepřátel Ameriky po celém světě. Senátní rozpočtový výbor tento týden navrhl snížit na nulu jednu miliardu dolarů, kterou námořnictvo požadovalo v letošním fiskálním roce na předběžné pořízení lodí třídy Trump.
Ve středu úřadující tajemník námořnictva Hung Cao před senátním potvrzovacím slyšením připustil, že válka s Íránem kapacitu námořnictva napíná, a senátorům řekl, že tento konflikt představuje pro námořnictvo zátěž. Jeho působení ve funkci úřadujícího tajemníka, pro jehož trvalé jmenování potřebuje zvláštní výjimku kvůli nedávné aktivní vojenské službě, kritizovali demokraté v Senátu, přičemž Richard Blumenthal uvedl, že svět je v důsledku války s Íránem méně bezpečný, rostou náklady, přibývají ztráty na životech i zranění, zhoršují se vztahy se spojenci a námořnictvo je přetížené za udržitelné meze v horším stavu, než v jakém bylo na začátku jejich působení.
Konflikt s Íránem podle údajů zmíněných na výborovém slyšení senátorkou z Michiganu Elissou Slotkinovou stál Spojené státy odhadem dvě stě šedesát miliard dolarů, přesto svoboda plavby není stejná jako před rokem. Navzdory veškerému úsilí a zdrojům vloženým do udržení Hormuzského průlivu otevřeného zůstává provoz v těchto sporných vodách jen lehce nad jednou třetinou předválečné úrovně a podle nejnovější týdenní zprávy Britského úřadu pro námořní obchod je námořní doprava zhruba o pětašedesát procent nižší než před údery Spojených států a Izraele na Írán osmadvacátého února.
Náklady na pojištění obchodní lodi pro jediný průjezd Hormuzským průlivem činily před rokem čtyřiapadesát tisíc dolarů, zatímco dnes podle Caa dosahují čtyřiašedesáti milionů dolarů za jediné proplutí, přičemž dodatečné náklady každého průjezdu nesou spotřebitelé po celém světě ve vyšších cenách paliv, hnojiv a potravin. Lodě amerického námořnictva jsou navíc soustavně nasazovány na stále delší mise, od začátku války s Íránem na deset až jedenáct měsíců oproti běžným sedmi měsícům, a námořníkům bylo sděleno, že prodloužená nasazení zůstanou běžná několik let.
Několik lodí strávilo na misi od počátku války přes tři sta dnů a letadlová loď USS Abraham Lincoln byla na moři dvě stě šedesát pět dní, což je nejdelší doba, po kterou americké válečné plavidlo zůstalo bez návštěvy přístavu. Když byl Cao podle The Guardian tázán na krizi duševního zdraví na palubě Lincolnu, trval na tom, že osm hlášených pokusů o sebevraždu bylo ve skutečnosti odvrácením sebevraždy, a odmítl také obavy, že námořníci na amerických lodích trpí hladem, když svědectví o námořníkovi, který za šest měsíců na misi zhubl dvacet celých čtyři kilogramu kvůli nedostatku jídla, připsal vybíravosti a přirovnal k tomu, když jeho děti otevřou ledničku a řeknou, že v ní není nic k jídlu.
Pouze podruhé za dvacet let nemělo americké námořnictvo mezi srpnem a listopadem v Tichém oceánu žádnou skupinu letadlových lodí, přičemž loď Washington se nyní vrátila pod velení americké tichomořské flotily k provádění běžných operací v indopacifickém regionu.
Podle profesora Kevina Rowlandse z Královského institutu spojených zbraní je přetížení amerického námořnictva kritické, ale prozatím zvládnutelné, zatímco skutečné potíže nastanou později, pokud válka potrvá, protože každé dlouhé nasazení se v budoucnu promítne do údržby i personálu, přičemž námořní plánovači vycházejí z pravidla tří, kdy je na jednu trvale nasazenou loď potřeba tří plavidel a závazky vůči uskupení Aukus, indopacifickému prostoru, Severoatlantické alianci i Blízkému východu nenechávají žádnou volnou kapacitu v době, kdy podle údajů námořního zpravodajství dosahuje celková lodní výrobní kapacita Číny zhruba dvě stě třicetidvojnásobku kapacity Spojených států.
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Zdroj: Libor Novák