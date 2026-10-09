Vražda dítěte na Semilsku. Policie odhalila a zadržela matku, hrozí výjimečný trest

Policie se domnívá, že po necelém měsíci objasnila vraždu dítěte, jehož tělo se našlo v popelnici v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Kriminalisté obvinili matku zesnulého novorozence. Ženě hrozí až výjimečný trest.
"Na začátku tohoto týdne jsme v souvislosti ze zvlášť závažným zločinem na Semilsku zadrželi jednu osobu, matku zemřelého novorozence," potvrdila policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová ve čtvrtek.
Kriminalisté již zahájili trestní stíhání dotyčné, která je obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy na dítěti mladším 15 let. Proto jí v případě odsouzení hrozí až 20 let za mřížemi, případně výjimečný trest. Soud pro tuto chvíli akceptoval návrh policistů a poslal obviněnou do vazby.
Krajští kriminalisté se zvlášť závažným zločinem zabývají od neděle 13. září, kdy v Rovensku pod Troskami došlo k nálezu tělíčka mrtvého novorozence v kontejneru na tříděný odpad. Policie se během vyšetřování rozhodla přistoupit k odběru biologického materiálu u žen v určitém věkovém rozmezí kvůli analýze DNA.
"Plošný screening byl jednou z metod, kterou kriminalisté zvolili v rámci úkonů trestního řízení pro ověření dosud zjištěných skutečností. Děkujeme veřejnosti za spolupráci při realizaci kriminalistické metody plošného screeningu," dodala mluvčí Šrýtrová ve čtvrtek.
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