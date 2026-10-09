Za smrt muže ve Dvoře Králové může dítě. Přiznalo se policistům

Tragické okolnosti případu vraždy, která se stala v noci z úterý na středu ve Dvoře Králové nad Labem, vycházejí najevo. Policie v pátek sdělila, že se k činu přiznala nezletilá osoba. Soud bude v jejím případě rozhodovat o uložení ochranné výchovy.
Policie o případu poprvé informovala ve středu dopoledne na sociální síti X. "Od nočních hodin se krajští kriminalisté zabývají ve Dvoře Králové nad Labem násilným trestným činem, který skončil úmrtím třicetiletého muže," uvedli strážci zákona s tím, že byla zadržena jedna osoba, se kterou jsou prováděny úkony trestního řízení.
Kriminalisté v pátek odhalili, že osoba, která se ke spáchání trestného činu přiznala, je mladší patnácti let. "Není tedy z důvodu nedostatku věku trestně odpovědná," vysvětlila policejní mluvčí Martina Jandová.
V případu také padlo první soudní rozhodnutí. "Na základě předběžného opatření soudu byla osoba umístěna do příslušného výchovného zařízení, kdy následně bude soudem rozhodnuto o uložení ochranné výchovy," zmínila mluvčí.
Policie dodala, že ohledem na věk podezřelé osoby nebude ke kauze poskytovat další informace.
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Zdroj: Libor Novák