Za vraždu taxikářky v Šumperku má hrozit až výjimečný trest. Vyšetřování je u konce

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. října 2026 21:15

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Kriminalisté ukončili vyšetřování únorového případu vraždy taxikářky v Šumperku a pokusu o vraždu dalších dvou osob. Státní zástupce by podle nich měl podezřelého muže obžalovat. Dotyčnému hrozí až výjimečný trest. 

Kriminalisté navrhli obžalobu obviněného muže. "Krajskému státnímu zástupci předali spis s návrhem na podání obžaloby na devětatřicetiletého muže, kterému hrozí 15 až 20 let nebo výjimečný trest," uvedla policie v pondělí na síti X.

Policie osudného dne přijala oznámení o vážně zraněné ženě v Lidické ulici. Šlo o čtyřiačtyřicetiletou taxikářku, jejíž vůz se následně podařilo vypátrat v Šumvaldu. "Řidič na výzvy k zastavení nereagoval a ujížděl směrem na obec Dolní Libina. Po ujetí pár stovek metrů úmyslně najel do protijedoucího vozidla Škoda Octavia," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman v únoru. 

Řidič Octavie naštěstí pohotově zareagoval a zabránil tak fatálním následkům, i když utrpěl i se spolujezdkyní zranění. Řidič byl zadržen, dechová zkouška u něj potvrdila přes promile alkoholu. 

Vyšetřování následně ukázalo, že obviněný nastoupil na čerpací stanici v Šumperku na zadní sedadlo taxíku s úmyslem zmocnit se vozidla a spáchat s ním sebevraždu. "Řidičku požádal o odvoz k rybníku Benátky. V průběhu jízdy se utvrdil v přesvědčení, že vozu se zmocní pouze tím způsobem, že nožem bodne řidičku do krku, což po zastavení vozidla udělal. Poté vážně zraněnou ženu vyvlékl z auta na zem, nasedl do vozidla a odjel pryč," popsal mluvčí

Muž před policisty ujížděl rychlostí kolem 140 kilometrů za hodinu. "Na rovném úseku mezi obcemi Šumvald a Dolní Libina v úmyslu spáchat sebevraždu přejel do protějšího jízdního pruhu, kde narazil do protijedoucího vozidla, ve kterém se nacházely dvě osoby," dodal Hejtman.

12. října 2026 21:58

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