Za vraždu taxikářky v Šumperku má hrozit až výjimečný trest. Vyšetřování je u konce

Kriminalisté ukončili vyšetřování únorového případu vraždy taxikářky v Šumperku a pokusu o vraždu dalších dvou osob. Státní zástupce by podle nich měl podezřelého muže obžalovat. Dotyčnému hrozí až výjimečný trest.
Kriminalisté navrhli obžalobu obviněného muže. "Krajskému státnímu zástupci předali spis s návrhem na podání obžaloby na devětatřicetiletého muže, kterému hrozí 15 až 20 let nebo výjimečný trest," uvedla policie v pondělí na síti X.
Policie osudného dne přijala oznámení o vážně zraněné ženě v Lidické ulici. Šlo o čtyřiačtyřicetiletou taxikářku, jejíž vůz se následně podařilo vypátrat v Šumvaldu. "Řidič na výzvy k zastavení nereagoval a ujížděl směrem na obec Dolní Libina. Po ujetí pár stovek metrů úmyslně najel do protijedoucího vozidla Škoda Octavia," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman v únoru.
Řidič Octavie naštěstí pohotově zareagoval a zabránil tak fatálním následkům, i když utrpěl i se spolujezdkyní zranění. Řidič byl zadržen, dechová zkouška u něj potvrdila přes promile alkoholu.
Vyšetřování následně ukázalo, že obviněný nastoupil na čerpací stanici v Šumperku na zadní sedadlo taxíku s úmyslem zmocnit se vozidla a spáchat s ním sebevraždu. "Řidičku požádal o odvoz k rybníku Benátky. V průběhu jízdy se utvrdil v přesvědčení, že vozu se zmocní pouze tím způsobem, že nožem bodne řidičku do krku, což po zastavení vozidla udělal. Poté vážně zraněnou ženu vyvlékl z auta na zem, nasedl do vozidla a odjel pryč," popsal mluvčí
Muž před policisty ujížděl rychlostí kolem 140 kilometrů za hodinu. "Na rovném úseku mezi obcemi Šumvald a Dolní Libina v úmyslu spáchat sebevraždu přejel do protějšího jízdního pruhu, kde narazil do protijedoucího vozidla, ve kterém se nacházely dvě osoby," dodal Hejtman.
Související
Policie dopadla útočníka od Boleveckého rybníka. Bodl ženu a ujel na kole
Vražda dítěte na Semilsku. Policie odhalila a zadržela matku, hrozí výjimečný trest
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou má termín. Bude v Národním divadle
před 1 hodinou
Za vraždu taxikářky v Šumperku má hrozit až výjimečný trest. Vyšetřování je u konce
před 1 hodinou
Manchesteru City hrozí pád až do čtvrté ligy. Porušil finanční pravidla ve 114 bodech
před 2 hodinami
Ženíšek navrhuje vznik nového Spolu. Exministr předložil argumenty
před 3 hodinami
Vary, Litomyšl, Zlín. Klempíř chce nové smlouvy s velkými akcemi
před 3 hodinami
ANO by vyhrálo volby navzdory poklesu obliby u občanů. STAN utíká ODS
před 4 hodinami
Měsíční předpověď počasí. Meteorologové řekli, co modely odhadují pro Česko
před 5 hodinami
Rusko se podle rozvědky pokusí zlikvidovat šéfy evropských zbrojovek, píše FT
před 6 hodinami
Babiš utnul spekulace. Prozradil osud Vojtěcha, Červeného a Plagy
před 6 hodinami
Ukrajina zasáhla datové centrum Sberbank, kde sídlí nejvýkonnější ruský superpočítač
před 8 hodinami
TI: Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise
před 9 hodinami
Ukrajinská armáda se potýká s výpadkem Starlinku. Vedl ke kolapsu několika bojových misí
před 10 hodinami
První vystoupení nové mluvčí Bílého domu skončilo katastrofálně, píše americký tisk
před 11 hodinami
Papež Lev a rakovina plic: Dá se vyléčit? Jaké jsou šance na uzdravení?
před 12 hodinami
Papež Lev má rakovinu, lékaři mu odstranili část plíce
před 13 hodinami
Rusko podniklo další útoky na energetickou infrastrukturu. Kyjev o nich opět dopředu nevěděl
před 13 hodinami
Rusko na Ukrajině likviduje americké podniky. Firmám se mlčení Bílého domu nelíbí
před 15 hodinami
Počasí o víkendu ovlivní studená fronta, citelně se ochladí
včera
Saúdská Arábie vynakládá na obranu desítky miliard dolarů. Proč nedokázala sestřelit rakety Hútíů?
včera
OBRAZEM: Vysílače Liblice definitivně zhasly. Přípravy na odstřel finišují
České Radiokomunikace v úterý dopoledne definitivně zhasly osvětlení dvojice stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Tyto masivní konstrukce dosahující výšky 355 metrů jsou v současnosti vůbec nejvyššími stavbami na celém území České republiky.
Zdroj: Libor Novák