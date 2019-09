Do důchodu až v 80 letech? Vědci chtějí přeprogramovat člověka

Vědci se proto snaží zjistit, jak omladit lidské buňky, díky čemuž by se mohla zvýšit délka života průměrně na více než 100 let. Výzkumníci tvrdí, že by mohli prodloužit délku života díky „přeprogramování" těla. Studie na toto téma byla publikována v odborném časopise Cell.

Pokud by se tento laboratorní test podařilo převést do praxe a vyzkoušet jej na lidských pacientech, mohli by lidé žít průměrně až o třetinu delší život. Vědci tvrdí, že jejich metoda dokáže udržet na uzdě zrádné známky stárnutí, jako je vrásčitá kůže, šedivé vlasy i bolesti.

Odborníci ze Salk Institute v Kalifornii jsou přesvědčení, že dokážou v raných fázích zvrátit charakteristické znaky stárnutí. Zjistili, že určitá komplexní genová terapie zaměřená na lidské kožní buňky způsobí jejich omlazení – alespoň v laboratorních podmínkách.

Pokusy na myších dokázaly prodloužit délku jejich délka života až o 30 procent. Nicméně tým odborníků připouští, že výzkum je ve velmi raném stádiu a může trvat až 10 let než se taková terapie dostane do fáze klinických testů.

Profesor Juan Carlos Izpisua Belmonte k tomu řekl: „Stárnutí je velmi neznámý proces, kterému zatím příliš nerozumíme. Co je to stárnutí opravdu nevíme. Známe jeho důsledky. Ale jaké jsou příčiny?"

Studie ukazuje, že stárnutí nemusí postupovat pouze v jednom směru, a mohlo by být odvráceno. To by s sebou ale neslo řadu negativ. Země už se nyní přelidňuje a prodlužování věku odchodu do důchodu je na pořadu dne, z části díky nedostatku mladé pracovní sily. Pokud si například česká vláda přeje, abychom v důchodu strávili čtvrtinu života, při průměrném věku dožití 100 let bychom do penze odcházeli v 75 letech.