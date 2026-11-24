Listopad je sice stále ještě podzimním měsícem, ale čtvrtek bude připomínat zimu v největší síle. Může totiž napadnout až 15 centimetrů sněhu, varovali meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Ve čtvrtek se na většině území vyskytne sněžení, především v jihovýchodní polovině území. Na jihovýchodě Moravy bude sněžení přechodně i vydatnější. Sněžení bude večer pozvolna od západu slábnout, ve Slezsku až během noci na pátek," uvedli meteorologové v úterý na sociálních sítích.
Podle předpovědi se v oblasti s výstrahou očekávají 4 až 10 centimetrů sněhu, na jihovýchodě ojediněle až 15 centimetrů. "Hlavně v odpoledních hodinách může být sněžení přechodně intenzivnější, s intenzitou kolem dvou centimetrů za hodinu," upozornili experti.
Hrozí komplikace především v silniční dopravě, protože budou hůře sjízdné a schůdné trasy a komunikace. Bude tak docházet k prodloužení doby dojezdu a ke zpoždění ve veřejné dopravě. Při intenzivním sněžení může panovat zhoršená viditelnost.
Výstraha se týká celého území republiky s výjimkou západních a severních Čech. V platnost vstoupí ve čtvrtek v šest hodin ráno a potrvá po dobu 24 hodin.
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Zdroj: Libor Novák