Deštivější počasí v novém týdnu. Může spadnout až 50 milimetrů srážek

Jan Hrabě

Jan Hrabě

15. listopadu 2026 18:10

Zvláštní zachycení deště.
Zvláštní zachycení deště. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Příjemné podzimní počasí, které panovalo o víkendu, se do nadcházejícího týdne nepřenese. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) má v následujících dnech pršet. Navzdory tomu ale mohou nejvyšší teploty vystoupat na nadprůměrných 14 stupňů. 

Meteorologové očekávají, že další listopadový týden bude poměrně deštivý. Pršet má na celém území republiky. Nejvíce srážek podle předpokladů spadne na horách, kde to může být až 50 milimetrů.

"Na horách na severu a severozápadě přechodně může i sněžit, nad 800 m v noci z pondělí na úterý a pak až v pátek večer. V pondělí ráno se mohou výjimečně vyskytnout i srážky mrznoucí," uvedl hydrometeorologický ústav na facebooku. 

Hned pondělní ráno má být nejchladnějším s teplotami, které budou klesat až na -2 °C. "V ostatních dnech čekáme teploty nad nulou. Odpolední teploty budou nejčastěji 7 až 12 °C, v pátek na jižní Moravě až 14 °C," zmínili meteorologové.

"Už během pondělí se rozfouká čerstvý nárazový jihozápadní vítr, který bude pocitovou teplotu snižovat. Největrněji bude v Čechách a ve Slezsku zejména v úterý a ve středu, kdy nárazy mohou dosahovat 55 až 70 km/h. Ve čtvrtek a v pátek bude vítr mírný," pokračovali.

Sluneční paprsky se v příštím týdnu vyskytnou jen výjimečně, převažovat bude po celý týden oblačno až zataženo. 

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