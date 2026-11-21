Počasí na horách umí být specifické a často si žádá jedinečnou předpověď. Nadcházející víkend bude v nejvyšších polohách republiky zimní, místy se očekává i občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Na hřebeni Krkonoš leželo v pátek večer až 25 centimetrů sněhu, upozornil ČHMÚ. To je zdaleka nejvíce, protože na hřebenech ostatních pohoří se nacházelo maximálně pár centimetrů bílé pokrývky.
"V sobotu ráno a dopoledne mnoho srážek nebude, oblačnost se může protrhat, ale během dne začnou na severovýchodních pohraničních horách znovu přibývat a vyskytne se zde občasné sněžení nebo sněhové přeháňky," uvedli meteorologové.
Sněhové srážky mohou pokračovat i v noci na neděli, ale během dne pak budou slábnout. "Na horách na jihozápadě území už budou srážky v průběhu víkendu spíše jen výjimečné a na Šumavě bude největší šance na to, že se tam ukáže i sluníčko," dodali experti.
Předpověď na sobotu:
Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku na jihu a východě oblačno až zataženo a místy déšť nebo přeháňky, v polohách nad 500 m sněhové. Během dne většinou oblačno a ojediněle, na horách na severu místy přeháňky, nad 500 m sněhové. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, na jihu Moravy až 9 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C. Mírný severozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s.
Předpověď na neděli:
Čekáme jasno až polojasno, na severu zvětšenou oblačnost, a zejména na horách místy, postupně ojediněle sněhové přeháňky. Během dne přechodně pod 400 m srážky smíšené nebo dešťové. Odpoledne oblačnost přibyde i jinde. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C, na jihu a jihozápadě Čech místy až -5 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C. Slabý jihozápadní nebo proměnlivý vítr 1 až 4 m/s se bude odpoledne a večer měnit na severozápadní.
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Zdroj: Libor Novák