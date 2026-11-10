Měsíční výhled počasí. V noci má přituhovat, tvrdí meteorologové

Až do úvodních prosincových dnů už vidí meteorologové. I v následujících dnech a týdnech se bude nadále ochlazovat, přechodně hrozí i výraznější mráz v nočních a ranních hodinách. Přes den má být stále nad nulou. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Po podprůměrném úvodním listopadovém týdnu se očekává, že období příštích čtyř týdnů až do 6. prosince bude teplotně průměrné. Meteorologové to uvedli na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Zatímco první týden předpovědi (9.11.-15.11.) bude na hranici průměrných a podprůměrných teplot, třetí týden (23.11.-29.11.) se blíží nadprůměrným teplotám. Druhý a čtvrtý týden předpovědi by měly být průměrné," konstatovali experti na počasí.
"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot v jednotlivých týdnech předpovědi očekáváme kolem 0 °C, přechodně zejména v posledním týdnu předpovědi se může vyskytnout i výraznější mráz. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot předpokládáme v jednotlivých týdnech předpovědi kolem 6 °C, v posledním týdnu kolem 3 °C," zmínili meteorologové.
S deštěm či dokonce sněžením to v uplynulých dnech nebylo slavné. Podle výhledu budou nejbližší čtyři týdny srážkově průměrné.
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Zdroj: Libor Novák