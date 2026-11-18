Blíží se období, kdy bude počasí za celý rok nejchladnější. Prosinec klepe na dveře, přičemž meteorologové už tuší, jak má být v první polovině závěrečného měsíce roku. Vyplývá to z nového měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Česko má za sebou období, kdy se teploty držely kolem dlouhodobého normálu. Trend by se měl lehce pozměnit. "Během aktuálního týdne se postupně začne oteplovat a lehce nadprůměrné teploty nás budou doprovázet až do konce listopadu," uvedli meteorologové.
"V prvních dvou týdnech v prosinci se teploty už dostanou na hodnoty odpovídající dlouhodobému průměru. Období od poloviny listopadu přibližně do poloviny prosince jako celek skonči pravděpodobně jako průměrné či spíše lehce nadprůměrné," konstatoval hydrometeorologický ústav.
Experti zároveň očekávají, že období do poloviny prosince skončí jako srážkově průměrné nebo lehce nadprůměrné.
"Kolísavý ráz srážek z posledních týdnů bude pokračovat i v následujícím období. Nejdříve očekáváme v aktuálním týdnu relativně více srážek, než obvykle spadne v tuto roční dobu. Poté až do konce první dekády v prosinci se týdenní srážkové úhrny dostanou k normálu. Poslední předpovědní týden od 7. do 13. prosince by měl být sušší než obvykle," dodali meteorologové.
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Zdroj: Jan Hrabě