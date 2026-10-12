Na Sněžce se poprvé udržel sníh, upozornili meteorologové

Dva centimetry sněhu ležely v pondělí ráno na Sněžce v Krkonoších. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) s tím, že jde o první den od konce minulé zimy, kdy na některé ze stanic ležela souvislá sněhová pokrývka.
Pondělí 12. října je prvním dnem letošní zimy, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) hlásí souvislou sněhovou pokrývku v termínu měření v osm hodin ráno. Na Sněžce poskytují potřebný údaj polští pracovníci meteorologické observatoře.
"Sněžit začalo již v neděli, kdy během dne ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale i v Jizerských horách a na Šumavě," uvedli meteorologové na facebooku a připomněli, že sníh padal na nejvyšší hoře v republice již dřív. "První sněhové vločky byly letos zaznamenány na Sněžce již 24.9., ale nejednalo se o ležící sníh," zmínili.
Odborníci ještě připomněli, jak to bylo v minulých letech. "Loni byl první ležící sníh naměřen 2. října, v roce 2024 to bylo dokonce již 12. září a o rok před tím napadl první sníh na horách 'až' 15. října," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák