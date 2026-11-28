Řidiči i chodci by si v sobotu ráno měli dát pozor na ledovku. Od pátečního večera před ní varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Výstraha zůstane v platnosti do 10 hodin.
Meteorologové v pátek reagovali na mrznoucí mrholení v širším Pošumaví, v okolí Brd, na Šumavě a na řadě míst v jižních Čechách. Právě pro zmíněné oblasti vydali výstrahu před kluzkými povrchy vlivem vzniku slabé ledovky.
"Mrznoucí mrholení a slabá ledovka se může výjimečně objevit i jinde mimo oblast výstrahy, ale ve výše zmíněných oblastech je pravděpodobnost vzniku ledovky největší," upozornil hydrometeorologický ústav.
Doporučuje se při pohybu venku chodit velmi opatrně, přičemž starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Po silnicích je nutné jezdit velmi opatrně, přizpůsobit jízdu stavu komunikace a počítat s prodloužením doby jízdy. Nutnou výbavou jsou zimní pneumatiky se zákonem stanovenou minimální hloubkou dezénu pro zimní podmínky.
V platnosti jsou také další výstrahy před sněhovými jazyky, silným mrazem a větrem, který v nárazech dosáhne rychlosti až 70 kilometrů za hodinu.
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