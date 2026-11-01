Očekávání se naplnila. Na horách je až 15 centimetrů sněhu, uvedli meteorologové

Až 15 centimetrů nového sněhu napadlo za poslední hodiny na českých horách, uvedli meteorologové z ČHMÚ. Nejvydatnější srážky se týkaly Jeseníků a Krkonoš. Podle předpovědi mělo sněžit i v dalších evropských zemích.
Meteorologové se v neděli ráno pochlubili, že předpověď ohledně sněhové nadílky se naplnila. "Hřebeny hor se dle očekávání probudily do bílého rána. Nasněžilo na všech našich největších horách," informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociálních sítích.
Největší sněhovou pokrývku zaznamenaly přístroje na nejvyšším vrcholu Jeseníků. "Praděd hlásí 15 centimetrů sněhu, kolem 10 centimetrů napadlo místy i na hřebenech Krkonoš a Šumavy," dodali odborníci.
Sněžení mělo být jedním z projevů výškové tlakové výše, která od soboty ovlivňuje počasí na českém území. Podle předpovědi se sněhové srážky očekávaly i v jiných částech Evropy.
Od sobotního večera měly zasáhnout srážky i rakouské Alpy, zejména jejich centrální a východní část. Podle odhadů mělo napadnout 5 až 15 centimetrů nového sněhu. V Alpách se sněhová situace od minulého víkendu mírně zlepšila a panuje tam obvyklé počasí pro konec října.
"Hranice výraznější sněhové pokrývky tam je ale stále poměrně vysoko, nejčastěji mezi 2600 a 3000 metry nad mořem. Počet otevřených tratí pro lyžaře v ledovcových skiareálech se poměrně rychle zvyšuje, a to hlavně díky příznivému počasí pro umělé zasněžování v posledním týdnu," dodali meteorologové.
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Podzim se sice ještě ani zdaleka nechýlí ke svému konci, ale aktuální předpověď počítá v Česku i s projevy zimního počasí. Meteorologové předpokládají, že v dalších hodinách či dnech naměří dosud nejvyšší sněhovou pokrývku této sezóny.
Zdroj: Jan Hrabě