Počasí bude příští týden chladné, během dne naměříme i tři stupně

Českou republiku čeká příští týden postupná změna podzimního počasí, kterou v úvodu týdne ovlivní převážně jasná obloha a ranní mrazy. Podle aktuálních meteorologických předpovědí ČHMÚ se zpočátku udrží stabilní ráz s nízkou oblačností, avšak postupně začne přibývat mraků i srážek.
V pondělí meteorologové očekávají převážně slunečné počasí, přičemž zejména v západní polovině Čech a na Českomoravské vrchovině se místy objeví zataženo nízkou oblačností nebo mlhy s možností ranních mrazů. Nejnižší noční teploty klesnou na 1 až -4 stupně, v horských údolích až na -6 stupňů. Během dne se nejvyšší teploty vyšplhají na 4 až 9 stupňů za doprovodu slabého jihovýchodního větru.
Změna nastane v úterý, kdy oblačnosti výrazně přibude a na většině území se přechodně vyskytnou srážky v podobě občasného deště nebo přeháněk. Hory na severu nad 900 metrů nad mořem mohou očekávat smíšené nebo sněhové srážky. Noční teploty se budou pohybovat od 3 do -1 stupně, ojediněle při zmenšené oblačnosti až do -3 stupňů, a denní maxima dosáhnou 3 až 8 stupňů.
Středeční den přinese pokračující velkou oblačnost s ojedinělými mlhami v noci a ráno a místy se opět objeví občasný déšť nebo přeháňky. Noční minima poklesnou na 3 až -1 stupeň, přičemž při déletrvající zmenšené oblačnosti mohou klesnout až k -4 stupňům. Nejvyšší denní teploty se udrží v rozmezí od 3 do 8 stupňů, na jihu a jihozápadě Čech se oteplí přibližně na 10 stupňů.
Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo s ojedinělým občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou ve večerních hodinách na území republiky četnější. Noční teploty se výrazně zvednou a budou se pohybovat mezi 7 a 2 stupni. Nejvyšší denní teploty dosáhnou teplejších hodnot v rozmezí od 8 do 13 za mírného jižního větru.
Závěr týdne a nadcházející víkend přinesou převážně zatažené počasí s deštěm nebo přeháňkami na většině území, přičemž na horách se objeví i srážky sněhové. Postupně však srážky ustanou a oblačnost se bude zmenšovat na polojasno až oblačno.
Noční teploty zpočátku dosáhnou 7 až 2 stupňů a postupně klesnou na 2 až -3 stupně, zatímco nejvyšší denní hodnoty se budou pohybovat mezi 3 a 8 stupni, v pátek na východě a jihovýchodě kolem 10 stupňů.
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FBI zatkla otce vévodkyně Meghan. Ještě v pátek má stanout před soudem
Federální agenti v pátek ráno místního času na americké Floridě zatkli Thomase Markla, otce vévodkyně Meghan, která je manželkou britského prince Harryho. Informovala o tom americká stanice CNN, která se odkazuje na americké ministerstvo spravedlnosti. Markle je podezřelý z držení dětské pornografie.
Zdroj: Lucie Podzimková