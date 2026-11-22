Předpověď ČHMÚ slibuje pro Česko v nadcházejícím týdnu chladné a místy i větrné počasí se sněhovými přeháňkami či sněžením. Už pondělí přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost a vítr, přičemž v dalších dnech se přidají mrazivé noci i nové sněhové srážky.
V pondělí bude oblačnost proměnlivá a převážně velká, přičemž se ojediněle a postupně místy objeví sněhové přeháňky nebo občasné sněžení. Na horách na severu a severovýchodě budou srážky četnější a večer jich i místy oblačnosti začne ubývat.
Nejnižší noční teploty v pondělí klesnou na 0 až -4 stupně Celsia a při uklidnění větru ojediněle až na -6. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi -1 a 3 stupni Celsia.
Pondělní severozápadní vítr bude zpočátku slabý, postupně mírný a místy až čerstvý v rychlosti čtyři až osm metrů za sekundu, zejména na Českomoravské vrchovině a na jižní Moravě místy s nárazy kolem patnácti metrů za sekundu neboli padesáti pěti kilometrů v hodině, přičemž večer částečně zeslábne.
V horských oblastech budou místy tvořit sněhové jazyky a na hřebenech Krkonoš i závěje, přičemž úhrny srážek se mají pohybovat od nuly do pěti milimetrů, na severních a severovýchodních horách místy kolem patnácti milimetrů, a nový sníh připadne v rozmezí nula až pět centimetrů, na severních a severovýchodních horách místy kolem patnácti centimetrů.
V úterý bude polojasno až oblačno, zejména v severovýchodní polovině území až zataženo a místy, hlavně na tamních horách, se objeví občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, zatímco jinde budou srážky jen výjimečné. Odpoledne a večer začne od západu sněhových srážek i oblačnosti ubývat.
Noční teploty v úterý spadnou na -1 až -6 stupňů Celsia a v jihozápadní polovině Čech až na minus -9, zatímco denní maxima vystoupí na -2 až 3 stupně Celsia. Severozápadní vítr bude slabý, místy mírný o rychlosti dva až šest metrů za sekundu, úhrny srážek se budou pohybovat mezi nulou a třemi milimetry, na krajním východě zejména v Beskydech až do deseti milimetrů a nový sníh přinese nula až tři centimetry, v Beskydech až deset centimetrů.
Ve středu bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno nebo i skoro jasno, na severovýchodě se zpočátku výjimečně vyskytnou sněhové přeháňky a večer na jihu území i sněžení. Noční minima klesnou na -1 až -9 stupňů Celsia, při malé oblačnosti kolem -9 stupňů, denní teploty zůstanou na -2 až 3 stupních Celsia a vítr bude slabý proměnlivý, postupně většinou mírný jihovýchodní až východní o rychlosti dva až šest metrů za sekundu, přičemž srážky i nový sníh se budou pohybovat jen od nuly do dvou milimetrů, respektive centimetrů.
Ve čtvrtek se očekává převážně zataženo a od jihu na většině území sněžení, které bude večer ustávat. Noční teploty klesnou na 0 až -5 stupňů Celsia, denní maxima budou mezi -2 a 2 stupni a vane mírný východní až severovýchodní vítr tři až sedm metrů za sekundu.
Ve čtvrtek se na většině území vytvoří sněhová pokrývka a místy i sněhové jazyky, přičemž předpokládané srážky dosáhnou nuly až deseti milimetrů, ojediněle kolem patnácti milimetrů, a stejné rozmezí platí i pro nový sníh, tedy nula až deset centimetrů a ojediněle kolem patnácti centimetrů.
Ve výhledu od pátku do neděle pak bude zataženo až oblačno, jen výjimečně polojasno, zpočátku na většině území a postupně jen ojediněle se objeví sněžení či sněhové přeháňky, v nížinách přechodně i srážky smíšené nebo mrznoucí, noční teploty klesnou na 0 až -5 stupňů Celsia, při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce kolem minus -8, a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od -3 do plus 2 Celsia.
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Zdroj: Jan Hrabě