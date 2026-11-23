Podle víkendové předpovědi pro Českou republiku bude obloha převážně polojasná až oblačná. Na některých místech se přitom může ojediněle objevit slabé sněžení.
V nočních hodinách klesnou nejnižší teploty na -4 až -9 stupňů Celsia. Pokud se oblačnost na delší dobu zmenší, mohou noční mrazy dosáhnout přibližně -12 Celsia.
Přes den se budou nejvyšší teploty pohybovat v rozmezí od -4 do 1 stupně Celsia. Počasí v tomto výhledu tedy nabídne chladné noci i denní hodnoty kolem bodu mrazu.
Předpověď platí pro celé území Česka od soboty do pondělí. Podle ČHMÚ se bude střídat polojasná a oblačná obloha s ojedinělým slabým sněžením a nočními poklesy při déletrvající malé oblačnosti.
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21. listopadu 2026 22:18
StarDance dnes večer nikdo neopustil
V soutěži StarDance na České televizi dnes večer zůstalo v boji o titul krále či královny parketu všech pět zbývajících tanečních párů, protože sedmý přímý přenos byl charitativní a nikdo z nich ze soutěže nevypadl. Během vysílání se podařilo shromáždit přes 41 milionů korun ve prospěch Centra Paraple, které pomáhá lidem se zdravotním postižením, a na parket se spolu se soutěžícími zapojilo i pět klientů této organizace.
Zdroj: Libor Novák