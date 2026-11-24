Česko se připravuje na drsný nástup zimy. Silné mrazy udeří již tento týden a přetrvají i po nadcházejícím víkendu. V noci může místy být až -15 stupňů. Vyplývá to z nového měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že období do 20. prosince bude teplotně podprůměrné a srážkově průměrné. Už tento týden nabídne teplotní zvrat, když se výrazně ochladí. Především tomu tak bude ve druhé polovině aktuálního a po většinu příštího týdne.
"Průměrné teploty se v obou týdnech budou nejpravděpodobněji pohybovat mezi -2 až -5 °C. Průměrné týdenní minimální teploty budou v průměru klesat k -4 až -9 °C, nicméně na přelomu týdnu jsou očekávány i teploty mezi -10 až -15 °C. Maximální teploty budou setrvávat mezi -4 až +1 °C a jen výjimečně, hlavně v Čechách mohou krátkodobě vystoupit i výše nad bod mrazu," uvedl hydrometeorologický ústav. Podle expertů jsou vysoce pravděpodobné i ledové dny, kdy se po celý den neoteplí nad nulu.
Ve třetím předpovědním týdnu na přelomu první a druhé prosincové dekády začnou mrazy zmírňovat a průměrné teploty se pravděpodobně vrátí k blízkosti nuly. Podobné zůstanou i po zbytek druhé prosincové dekády. V noci by mělo být již převážně slabě pod bodem mrazu a přes den lehce nad ním.
Co se týká srážek, očekává se kolísání mezi obdobími. V aktuálním týdnu bude srážek méně, nicméně s ohledem na sněhově bohatou čtvrteční epizodu s přesahem do obou okolních nocí, bude týden pravděpodobně normální nebo slabě nadnormální.
"V prvním prosincovém týdnu bude pravděpodobně srážek méně, nicméně pokud se vyskytnou, budou většinou slabé a ve formě sněžení. Další dva týdny by mohly být opět na srážky průměrné, nicméně s velkou pravděpodobností se zejména v nížinách oteplí, opět převáží déšť a sněžit by mělo od vyšších poloh výše," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák