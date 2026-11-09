Počasí o příštím víkendu: Teploty v noci klesnou až na -7 stupňů

Českou republiku čeká příští víkend převážně klidný, avšak postupně chladnější ráz počasí, který přinese ranní mrazy a tvořící se mlhy. Vyplývá to z předpovědi meteorologů z ČHMÚ.
Obyvatelé tuzemska se mohou zpočátku těšit na jasno až polojasno, přičemž na začátku víkendu bude místy přechodně až oblačno. Meteorologové však upozorňují, že se situace začne postupně měnit a na mnoha místech se budou tvořit mlhy, které mohou být ojediněle i mrznoucí, případně se objeví zataženo nízkou oblačností.
S blížící se nocí budou teploty prudce klesat pod bod mrazu, přičemž nejnižší noční hodnoty dosáhnou v sobotu od 2 do -3 stupňů Celsia. V dalších dnech se noční mrazy ještě prohloubí a rtuť teploměrů klesne na -2 až -7 stupňů Celsia, přičemž na větrných místech se budou teploty pohybovat okolo nuly.
Nejvyšší denní teploty se budou zpočátku pohybovat v rozmezí od 3 do 7 stupňů Celsia, což zajistí relativně mírné odpoledne. S nástupem nízké oblačnosti a přetrvávajících mlh se však v průběhu dalších dnů denní maxima sníží a budou se pohybovat pouze kolem 1 stupně Celsia.
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Českou republiku čeká příští týden postupná změna podzimního počasí, kterou v úvodu týdne ovlivní převážně jasná obloha a ranní mrazy. Podle aktuálních meteorologických předpovědí ČHMÚ se zpočátku udrží stabilní ráz s nízkou oblačností, avšak postupně začne přibývat mraků i srážek.
Zdroj: Libor Novák