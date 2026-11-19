Nadcházející víkend přinese do Česka proměnlivé a postupně chladnější počasí s občasnými srážkami, které v horských oblastech přejdou ve sněžení.
Podle meteorologické předpovědi ČHMÚ bude obloha v sobotu zatažená až oblačná a na většině území se objeví déšť nebo přeháňky. V polohách nad tisíc metrů nad mořem a postupně od severu už nad šest set metrů budou tyto srážky přecházet ve sněhové. Během dne však začnou srážky od severu slábnout a postupně bude ubývat také oblačnost.
Nejnižší noční teploty v sobotu klesnou na 7 až 3 stupně Celsia, přičemž při slabším větru se mohou ojediněle snížit až k bodu mrazu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 4 do 8 stupňů Celsia, přičemž na jihu Moravy může být až 10 stupňů. Vát bude slabý až místy mírný západní vítr o rychlosti dva až šest metrů za sekundu. Očekávané množství srážek dosáhne nuly až osmi milimetrů, na Šumavě spadá až patnáct milimetrů, a v polohách nad sedm set metrů nad mořem může připadnout až sedm centimetrů nového sněhu.
V průběhu neděle se v chladnějším vzduchu ráz počasí mírně promění a obloha nabídne oblačno až polojasno. Ojedinělé přeháňky se objeví hlavně na horách, přičemž v polohách nad pět set metrů nad mořem budou mít sněhový charakter. Noční teploty poklesnou na 1 až -3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty dosáhnou hodnot od 1 do 6 stupňů Celsia.
Během neděle bude foukat pouze slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr dosahující rychlosti jeden až čtyři metry za sekundu. Množství srážek bude v průběhu dne minimální a předpokládá se v rozmezí od nuly do dvou milimetrů. Na horách nad pět set metrů nad mořem může přibýt ještě nula až dva centimetry nové sněhové pokrývky.
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Zdroj: Libor Novák