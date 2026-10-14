Počasí o víkendu ovlivní studená fronta, citelně se ochladí

Víkendové počasí přinese na naše území výraznou změnu, kterou ovlivní přechod studené fronty postupující od severozápadu. Zpočátku sice převládne polojasno a ráno se ojediněle tvoří mlhy, avšak během dne začne oblačnosti od severozápadu rychle přibývat.
Během sobotního dne se v Čechách místy objeví občasný déšť nebo přeháňky, zatímco v ostatních regionech budou srážky objevovat jen ojediněle. Nejnižší noční teploty klesnou na 7 až 2 stupně Celsia, přičemž na Moravě může při uklidnění větru teplota klesnout až k nulové hranici. Nejvyšší denní teploty se obvykle vyšplhají na 14 až 18 stupňů, avšak na severozápadě naměříme pouze kolem 12 stupňů.
V průběhu soboty nás čeká zpočátku slabý proměnlivý vítr, který během dne zesílí na mírný severozápadní až severní o rychlosti dva až šest metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek přitom nebude nijak dramatické a většinou se bude pohybovat v rozmezí od nuly do pěti milimetrů. Češi tak mohou o víkendu počítat s typicky podzimním a proměnlivým rázem počasí.
V neděli bude oblačno až zataženo a místy musíme počítat s dalším občasným deštěm nebo přeháňkami. Tyto srážky však budou během dne postupně ustávat a v závěru nedělního dne se dočkáme i částečného ubývání oblačnosti. Noční teploty se budou pohybovat v mírnějším rozmezí od 9 do 5 stupňů Celsia.
Nejvyšší denní teploty v neděli dosáhnou hodnot mezi osmi a třinácti stupni, přičemž na teplejší Moravě ukáží teploměry 13 až 16 stupňů. Situaci ovlivní mírný severovýchodní vítr dosahující rychlosti dvou až šesti metrů za sekundu a celkové množství srážek nepřesáhne tři milimetry. Oproti sobotě se tak o něco výrazněji ochladí zejména v Čechách, kde bude podzimní atmosféra citelnější.
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Zdroj: Libor Novák