Českou republiku čeká v druhé polovině tohoto týdne výrazná změna počasí, kdy větrné a deštivé dny s relativně mírnými teplotami vystřídá o víkendu ochlazení spojené s návratem nočních mrazů a sněhových srážek na horách. Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se nejvyšší denní teploty budou zpočátku pohybovat až kolem dvanácti stupňů, zatímco na konci týdne klesnou k bodu mrazu.
Ve středu bude nad územím Česka převládat velká oblačnost doprovázená občasným deštěm nebo přeháňkami, které se zpočátku vyskytnou na většině území a postupně jen místy. Na horách budou srážky trvalejší a ojediněle se mohou objevit i bouřky, přičemž celkový úhrn srážek dosáhne až osmi milimetrů a na horách kolem pětadvaceti milimetrů. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 5 stupňů Celsia a přes den rtuť teploměru vystoupá na 7 až 12 stupňů, na jihu Moravy až na čtrnáct stupňů.
Středeční ráz počasí výrazně ovlivní také silné proudění vzduchu, zejména během dne na území Čech. Ráno a večer bude vát mírný vítr, přes den však zesílí na čerstvý jihozápadní až západní o rychlosti pět až deset metrů za sekundu. V nárazech může vítr dosahovat patnácti až dvaceti metrů za sekundu, tedy zhruba pětapadesáti až sedmdesáti kilometrů v hodině, a na hřebenech hor až pětadvaceti metrů za sekundu, což odpovídá devadesáti kilometrům v hodině.
Čtvrtek přinese proměnlivou oblačnost, místy doprovázenou přeháňkami, které budou četnější především v horských oblastech Čech. Noční minima se budou pohybovat mezi 8 a 3 stupni Celsia, zatímco nejvyšší denní teploty zůstanou v rozmezí 7 až 12 stupňů. Mírný až čerstvý jihozápadní až jižní vítr dosáhne v nárazech rychlosti kolem patnácti metrů za sekundu a srážkové úhrny nepřesáhnou šest milimetrů, na horách pak patnáct milimetrů.
V pátek se obloha opět zatáhne a na většině území se objeví přeháňky nebo občasný déšť s úhrny do deseti milimetrů a na horách až pětadvaceti milimetrů. S postupujícím ochlazováním začne na severu a severozápadě území v polohách nad osm set metrů nad mořem déšť přecházet ve sněžení, přičemž může napadnout až pět centimetrů nového sněhu. Denní teploty se budou pohybovat od 5 do 10 stupňů, na jihu Moravy až kolem 12 stupňů, a čerstvý jihozápadní až západní vítr během večera postupně zeslábne.
Výraznější ochlazení dorazí v sobotu, kdy bude oblačno až polojasno a přeháňky se vyskytnou zejména na horách, přičemž od šesti set metrů nad mořem budou sněhové. Nejnižší noční teploty klesnou na 3 až -1 stupeň Celsia, v severozápadní polovině Čech při vyjasnění až na -4 stupně. Nejvyšší denní teploty nepřekročí 2 až 7 stupňů, na horách může přibýt až tři centimetry sněhu a západní vítr bude foukat jen slabě až mírně.
Chladný charakter počasí vydrží i ve výhledu na období od neděle do úterý příštího týdne, kdy meteorologové očekávají oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Přeháňky se objeví jen ojediněle nebo přechodně místy a ve vyšších polohách budou nadále sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 2 a -3 stupni Celsia, při malé oblačnosti mohou klesnout až na -5 stupňů, zatímco odpolední maxima dosáhnou pouze 1 až 6 stupňů nad nulou.
Související
Výhled počasí na příští víkend. Má pršet, teploty budou klesat
Deštivější počasí v novém týdnu. Může spadnout až 50 milimetrů srážek
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Dva osobní vlaky se srazily u pražského hlavního nádraží. Na místě jsou zranění
před 1 hodinou
Počasí se bude do konce týdne ochlazovat. Hrozí mrazy, na horách nasněží
včera
Google: Ruští hackeři vytvořili AI, která uskutečnila první automatizovaný kyberútok na světě
včera
Estonsko uzavírá všechny hraniční přechody s Ruskem. Představilo plán pro případ ruské invaze
včera
Snahy o omezení pomoci Ukrajině budou mít dva dopady, varuje Macron. U nespravedlivého míru to neskončí
včera
Amazon zveřejnil jméno nového Jamese Bonda
včera
AI je nafouknutá bublina. Před volbami v USA praskne a vyvolá recesi, varuje bývalý šéf z Wall Street
včera
Češi si v příštím roce připlatí za energie. Zdražování potvrdila další firma
včera
NATO na pozadí neshod ruší nadcházející summit, sníží počty setkávání
včera
Putna předčasně odešel z pořadu na ČT24. Diskuze je neseriózní, vysvětlil
včera
Rusko oslavuje jednání jako vítězství. U stávajících požadavků Putina to nemusí skončit
včera
Klempíř chce odložit projednávání změny financování ČT a rozhlasu
včera
Zelenskyj vyzval USA a Muska k okamžitému odstranění rychlostních omezení u Starshieldu
včera
Proč Trump poletí na schůzku s východními autoritáři? Chce znovu získat politickou sílu
včera
Ukrajinské síly provedly v noci rozsáhlý útok na Krymský most
včera
Trump se tento týden sejde s Putinem a Ťin-pchingem
včera
Jak poptat výrobu kovových dílů na zakázku: co připravit, aby nabídka přišla rychle
včera
EU se chystá na vstup Ukrajiny. Odmítá ale sdělit jakékoliv datum
včera
Proč chce Putin vyvolat falešný dojem ochoty k míru?
včera
Má jednání s Ruskem vůbec smysl? Pochybují o tom už i v NATO
Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že v současné chvíli je velmi obtížné jednoznačně posoudit, zda nedávná diplomatická jednání s Ruskem přinesla skutečný posun k míru na Ukrajině. Toto vyjádření šéfa aliance zaznělo ve čtvrtek v průběhu probíhajícího summitu evropských lídrů v irském Dublinu, a to bezprostředně po klíčové návštěvě amerických vyslanců v Moskvě.
Zdroj: Libor Novák