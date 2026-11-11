Počasí se do konce týdne výrazně oteplí, pak se teploty propadnou

Česko čeká do konce týdne změna charakteru počasí, od zatažené oblohy, deště a sněžení v horských oblastech v průběhu čtvrtka přes slábnoucí srážky a páteční vyjasňování až po převážně jasný víkend doprovázený chladnými nocemi, ranními mrazíky a ojedinělými mlhami.
Ve čtvrtek nás čeká velká oblačnost a postupně přibývající srážky. Během ranních hodin se na území republiky ojediněle objeví mlhy, přičemž denní obloha bude většinou zatažená až oblačná. Místy a během večera pak v jihovýchodní polovině státu vzroste četnost srážek v podobě deště nebo přeháněk.
V průběhu čtvrtečního večera začnou v Čechách v polohách nad devět set metrů nad mořem padat také srážky sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od 7 do 2 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů, přičemž na jihu země mohou ojediněle vystoupit až na 14 stupňů.
Vítr bude foukat slabý, místy mírný z jižních směrů rychlostí od dvou do šesti metrů za sekundu a postupně se začne měnit na severní. Očekávané množství srážek se bude pohybovat od nuly do čtyř milimetrů, přičemž v jihovýchodní polovině území spadne jeden až deset milimetrů. Na horách v Čechách nad tisíc metrů nad mořem napadne do čtyř centimetrů nového sněhu.
Pátek přinese postupný úbytek oblačnosti a srážek, který začne od severozápadu. Zpočátku sice bude převážně zataženo až oblačno, ale v průběhu noci a rána se na většině území vyskytne déšť nebo přeháňky. V polohách nad šest set metrů nad mořem se objeví také srážky sněhové, které budou během dopoledne s výjimkou hor postupně ustávat.
Proměnlivá oblačnost začne večer místy ubývat až do úplného vyjasnění. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 2 stupně, přičemž v západní polovině Čech se ochladí na tři až minus jeden stupeň. Nejvyšší denní teploty se zastaví na hodnotách mezi 3 až 8 stupni Celsia. Mírný severozápadní vítr o rychlosti tří až sedmi metrů za sekundu se večer změnil na západní a částečně zeslábne.
Celkové předpokládané množství srážek na pátek dosáhne nuly až jednoho milimetru, v jihovýchodní polovině území jednoho až pěti milimetrů a na východě až deseti milimetrů. V polohách nad šest set metrů nad mořem přibude nula až pět centimetrů nového sněhu.
Víkendové počasí zahájí sobota, která přinese postupné vyjasňování oblohy. Bude polojasno až jasno, pouze na severu a severovýchodě zpočátku převládne oblačno s ojedinělými sněhovými přeháňkami na horách. Během večera se očekává další vyjasňování na většině území republiky.
Nejnižší noční teploty o víkendu klesnou na 2 až -2 stupně Celsia, přičemž ojediněle při slabém větru mohou spadnout až na -4 stupně. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 3 až 8 stupňů. Slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti dvou až pěti metrů za sekundu se bude postupně měnit na jihovýchodní směr.
Množství srážek během soboty bude minimální a dosáhne nulových až dvou milimetrů. V polohách nad sedm set metrů nad mořem může napadnout nula až dva centimetry nového sněhu.
Závěr týdne v podobě neděle nabídne jasnou až skoro jasnou oblohu, pouze na Českomoravské vrchovině místy a jinde ojediněle se vytvoří nízká oblačnost. Ranní hodiny přinesou zejména v jihozápadní polovině Čech místy mlhy, které mohou být ojediněle i mrznoucí. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 1 do -3 stupňů, avšak v místech se slabým větrem v jihozápadních Čechách poklesnou na -3 až -7 stupňů.
Nejvyšší denní teploty v neděli vystoupí na 4 až 8 stupňů Celsia, při výskytu nízké oblačnosti se však udržují kolem 2 stupňů. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr o rychlosti tří až sedmi metrů za sekundu, který v jihozápadní polovině Čech zeslábne na proměnlivý vítr do tří metrů za sekundu. Srážky v průběhu neděle meteorologové zcela vylučují, neboť úhrn bude nulový.
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Zdroj: Jan Hrabě