Počasí se do konce týdne výrazně oteplí, pak se teploty propadnou

Libor Novák

11. listopadu 2026 7:00

Podzimní počasí, ilustrační foto
Podzimní počasí, ilustrační foto Foto: Adam Mráček / INCORP images

Česko čeká do konce týdne změna charakteru počasí, od zatažené oblohy, deště a sněžení v horských oblastech v průběhu čtvrtka přes slábnoucí srážky a páteční vyjasňování až po převážně jasný víkend doprovázený chladnými nocemi, ranními mrazíky a ojedinělými mlhami.

Ve čtvrtek nás čeká velká oblačnost a postupně přibývající srážky. Během ranních hodin se na území republiky ojediněle objeví mlhy, přičemž denní obloha bude většinou zatažená až oblačná. Místy a během večera pak v jihovýchodní polovině státu vzroste četnost srážek v podobě deště nebo přeháněk.

V průběhu čtvrtečního večera začnou v Čechách v polohách nad devět set metrů nad mořem padat také srážky sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od 7 do 2 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů, přičemž na jihu země mohou ojediněle vystoupit až na 14 stupňů.

Vítr bude foukat slabý, místy mírný z jižních směrů rychlostí od dvou do šesti metrů za sekundu a postupně se začne měnit na severní. Očekávané množství srážek se bude pohybovat od nuly do čtyř milimetrů, přičemž v jihovýchodní polovině území spadne jeden až deset milimetrů. Na horách v Čechách nad tisíc metrů nad mořem napadne do čtyř centimetrů nového sněhu.

Pátek přinese postupný úbytek oblačnosti a srážek, který začne od severozápadu. Zpočátku sice bude převážně zataženo až oblačno, ale v průběhu noci a rána se na většině území vyskytne déšť nebo přeháňky. V polohách nad šest set metrů nad mořem se objeví také srážky sněhové, které budou během dopoledne s výjimkou hor postupně ustávat.

Proměnlivá oblačnost začne večer místy ubývat až do úplného vyjasnění. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 2 stupně, přičemž v západní polovině Čech se ochladí na tři až minus jeden stupeň. Nejvyšší denní teploty se zastaví na hodnotách mezi 3 až 8 stupni Celsia. Mírný severozápadní vítr o rychlosti tří až sedmi metrů za sekundu se večer změnil na západní a částečně zeslábne.

Celkové předpokládané množství srážek na pátek dosáhne nuly až jednoho milimetru, v jihovýchodní polovině území jednoho až pěti milimetrů a na východě až deseti milimetrů. V polohách nad šest set metrů nad mořem přibude nula až pět centimetrů nového sněhu. 

Víkendové počasí zahájí sobota, která přinese postupné vyjasňování oblohy. Bude polojasno až jasno, pouze na severu a severovýchodě zpočátku převládne oblačno s ojedinělými sněhovými přeháňkami na horách. Během večera se očekává další vyjasňování na většině území republiky.

Nejnižší noční teploty o víkendu klesnou na 2 až -2 stupně Celsia, přičemž ojediněle při slabém větru mohou spadnout až na -4 stupně. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 3 až 8 stupňů. Slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti dvou až pěti metrů za sekundu se bude postupně měnit na jihovýchodní směr.

Množství srážek během soboty bude minimální a dosáhne nulových až dvou milimetrů. V polohách nad sedm set metrů nad mořem může napadnout nula až dva centimetry nového sněhu.

Závěr týdne v podobě neděle nabídne jasnou až skoro jasnou oblohu, pouze na Českomoravské vrchovině místy a jinde ojediněle se vytvoří nízká oblačnost. Ranní hodiny přinesou zejména v jihozápadní polovině Čech místy mlhy, které mohou být ojediněle i mrznoucí. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 1 do -3 stupňů, avšak v místech se slabým větrem v jihozápadních Čechách poklesnou na -3 až -7 stupňů.

Nejvyšší denní teploty v neděli vystoupí na 4 až 8 stupňů Celsia, při výskytu nízké oblačnosti se však udržují kolem 2 stupňů. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr o rychlosti tří až sedmi metrů za sekundu, který v jihozápadní polovině Čech zeslábne na proměnlivý vítr do tří metrů za sekundu. Srážky v průběhu neděle meteorologové zcela vylučují, neboť úhrn bude nulový.

včera

Měsíční výhled počasí. V noci má přituhovat, tvrdí meteorologové

Související

Mrazivé ráno v Praze

Měsíční výhled počasí. V noci má přituhovat, tvrdí meteorologové

Až do úvodních prosincových dnů už vidí meteorologové. I v následujících dnech a týdnech se bude nadále ochlazovat, přechodně hrozí i výraznější mráz v nočních a ranních hodinách. Přes den má být stále nad nulou. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Více souvisejících

Počasí Podzim

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Petr Hlaváček

Piráti v Praze míří do opozice. Primátorem bude Petr Hlaváček

Po pěti týdnech náročných vyjednávání je na pražské politické scéně definitivně jasno a po osmi letech vládnutí odcházejí dosavadní pirátští zástupci do opozice. Vítězné hnutí STAN se dohodlo na vytvoření nové koalice se SPOLU pro Prahu a uskupením Praha sobě, přičemž budoucím primátorem metropole se má stát dosavadní náměstek Petr Hlaváček.

před 2 hodinami

Joe Biden

Biden poprvé odhalil, co mu napsal Trump v dopise při odchodu z Bílého domu

Bývalý americký prezident Joe Biden odhaluje ve své nadcházející knize obsah dosud nezveřejněného dopisu, který mu v lednu 2021 při odchodu z Bílého domu zanechal Donald Trump. Tento dokument přináší nečekaný pohled na vztahy mezi oběma politickými rivaly v době, kdy se jejich cesty v nejvyšších patrech americké moci protly.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

USA tlačí na Rusko, aby povolilo Evropě účastnit se mírových jednání

Spojené státy vyvíjejí intenzivní diplomatický tlak na Ruskou federaci, aby v nadcházejících kolech mírových rozhovorů o Ukrajině umožnila přímou účast evropských zástupců. Podle informací zveřejněných serverem Politico usilují američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner o to, aby nynější schůzka v Abú Zabí byla vůbec posledním jednáním, které probíhá bez plnohodnotného zapojení Evropy.

před 6 hodinami

Podzimní počasí, ilustrační foto

Počasí se do konce týdne výrazně oteplí, pak se teploty propadnou

Česko čeká do konce týdne změna charakteru počasí, od zatažené oblohy, deště a sněžení v horských oblastech v průběhu čtvrtka přes slábnoucí srážky a páteční vyjasňování až po převážně jasný víkend doprovázený chladnými nocemi, ranními mrazíky a ojedinělými mlhami.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Za rok, dva, nebo pět, pokud Putin dostane Donbas, na Ukrajinu se vrátí, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v rozhovoru pro dánskou vysílací společnost DR Nyheder, že případné vzdání se Donbasu ve prospěch Ruské federace by nepřineslo trvalý mír. Podle jeho slov by ruský prezident Vladimir Putin získal pouze čas k přeskupení sil před dalším útokem, který by mohl přijít v horizontu jednoho až pěti let. Nikdo podle něj nevěří tomu, že by se Moskva po takovém ústupku zastavila.

včera

včera

včera

Lidé demonstrují na podporu veřejnoprávních médií.

Studenti obsadili Prahu. Stovky lidí se sešly na podporu veřejnoprávních médií

Stovky studentů pražských vysokých škol se v úterý odpoledne sešly na náměstí Republiky v Praze na rozsáhlé demonstraci na podporu médií veřejné služby. Protestní akce odstartovala symbolicky v 16:36 a navázala na předchozí vlnu nespokojenosti vyvolanou záměry vlády premiéra Andreje Babiše prosadit změny ve financování České televize a Českého rozhlasu.

včera

včera

John Kerry, bývalý Senátor Spojených států amerických

COP31: Americký exministr John Kerry vyzval svět, aby následoval Čínu

Bývalý americký ministr zahraničí John Kerry prohlásil na klimatické konferenci COP31 v turecké Antalyi, že Čína stojí v čele globálního přechodu od fosilních paliv a zbytek světa ji musí následovat. Uvedl to v rozhovoru pro britský list The Guardian, v němž upozornil na rychlý rozvoj zelených energií v této asijské zemi. Podle jeho slov se ostatní státy v porovnání s čínským tempem potácejí pozadu.

včera

Mírové rozhovory v Abú Dhabí

V Abú Dhabí začaly mírové rozhovory o válce na Ukrajině

Evropští zástupci, Spojené státy a Ukrajina se na úvod mírových rozhovorů v Abú Dhabí dohodli na přezkoumání celkové bezpečnostní architektury kontinentu. Hlavním cílem tohoto kroku je minimalizovat napětí mezi Ruskem a spojenci v Severoatlantické alianci a zároveň zajistit dlouhodobou bezpečnost Ukrajiny po skončení probíhajícího válečného konfliktu.

včera

včera

Vladimir Putin

Evropský lídr po rozhovoru s Putinem mírní nadšení: Od jednání s Ruskem nic nečekejte, Kreml žádný mír nechce

Norští představitelé v čele s premiérem Jonasem Gahrem Størem vyjádřili v rozhovoru pro portál Politico velké obavy ohledně nadcházejících mírových jednání. Podle jeho vyjádření nelze od připravovaných třístranných rozhovorů v Abú Dhabí očekávat žádný zásadní průlom. Setkání naplánované na listopad má sloužit pouze jako mezidobí pro další vývoj diplomatických snah.

včera

Steve Witkoff

Merzův poradce i šéf štábu tajemníka NATO. Kdo odcestoval do Abú Dhabí na mírová jednání s Ruskem?

Vrchní představitelé Evropské unie, Severoatlantické aliance a klíčových evropských metropolí odcestovali do Abú Dhabí, kde se účastní zprostředkovaných jednání o ukončení války na Ukrajině. Tato diplomatická iniciativa má zajistit, že Evropa se pokusí ovlivnit probíhající rozhovory, ačkoliv její zástupci nebudou přímo u hlavního jednacího stolu, píše Politico. Přítomnost evropských činitelů reaguje na obavy z možných ústupků Rusku a diskusí o budoucí evropské bezpečnostní architektuře.

včera

Pete Hegseth (21. února 2025).

Hegseth čelí impeachmentu. Kongres ho obvinil z vedení nelegální války s Íránem

Odcházející republikánský kongresman Thomas Massie podal v americké Sněmovně reprezentantů ústavní žalobu proti ministrovi obrany Petu Hegsethovi. Tento krok směřuje k vynucení hlasování, které by mohlo proběhnout již během středy před koncem funkčního období současného složení Kongresu. Massie obviňuje šéfa Pentagonu z překročení pravomocí a vedení nelegitimního konfliktu a snaží se o jeho impeachment.

včera

včera

včera

Mrazivé ráno v Praze

Měsíční výhled počasí. V noci má přituhovat, tvrdí meteorologové

Až do úvodních prosincových dnů už vidí meteorologové. I v následujících dnech a týdnech se bude nadále ochlazovat, přechodně hrozí i výraznější mráz v nočních a ranních hodinách. Přes den má být stále nad nulou. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

9. listopadu 2026 22:01

Policie vyšetřuje pokus o vraždu v rodině na Plzeňsku. Podezřelé je dítě

Závažným trestným činem se od uplynulého víkendu zabývají kriminalisté z Plzeňského kraje. Dítě mladší patnácti let je totiž podezřelé z pokusu o vraždu rodinných příslušníků. Jde o dívku, kterou soud již poslal do diagnostického ústavu.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy