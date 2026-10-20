Počasí: Teploty mohou v týdnu během noci místy klesat pod nulu

Český hydrometeorologický ústav vydal souhrnnou předpověď počasí pro nadcházející dny, která popisuje výrazné proměny rázu počasí na území České republiky.
V úterý bude převládat oblačno až zataženo, přičemž místy se přechodně vyskytne také malá oblačnost. Ranní hodiny přinesou na vybraných místech ojedinělý výskyt mlh. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 11 do 16 stupňů. Výjimku tvoří západní Čechy, kde teploměr ukáže kolem 10 stupňů, zatímco v tisíci metrech na horách bude přibližně 7 stupňů a na Šumavě až 13 stupňů.
Středeční počasí přinese oblačno až polojasno, přičemž ve východní polovině území bude ráno a dopoledne dokonce skoro jasno. Ranní hodiny poznamenají hlavně v západních Čechách místy se tvořící mlhy. Během dne se od západu obloha zatáhne a odpoledne začne nejprve v Čechách a později večer i na Moravě a ve Slezsku pršet.
Nejnižší noční teploty ve středu klesnou na 12 až 8 stupňů, přičemž při slabším větru se budou pohybovat kolem pěti stupňů. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 16 až 21 stupňů, avšak v západní polovině Čech se zastaví kolem 13 stupňů.
Čtvrteční ráno přinese zataženou oblohu, ze které bude v noci a časně ráno pršet. Během dopoledne začne déšť od západu postupně ustávat. Oblačnosti začne ubývat a večer se místy obloha zcela vyjasní. Nejnižší noční teploty ve čtvrtek klesnou na 10 až 5 stupňů. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 9 do 14 stupňů.
Páteční počasí nabídne polojasno, od západu se však občas objeví oblačno až zataženo s ojedinělou přeháňkou. V noci a ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty poklesnou na 5 až 1 stupeň, přičemž při uklidnění větru mohou klesnout až na -1 stupeň. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů za doprovodu slabého, místy mírného vítr z jižních směrů o rychlosti dvou až šesti metrů za sekundu s úhrnem srážek nula až dva milimetry.
Sobotní den přinese oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, v Čechách nad tisíc metrů nad mořem dokonce i sněžení. Nejnižší noční teploty klesnou na 7 až 3 stupně, při malé oblačnosti a uklidnění větru až na 1 stupeň. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 8 do 13 stupňů za působení slabého, hlavně v Čechách mírného jihozápadního až západního větru o rychlosti dvou až šesti metrů za sekundu.
V neděli se na většině území a postupně místy objeví déšť nebo přeháňky, na hřebenech hor i sněžení. Nejnižší noční teploty dosáhnou 8 až 3 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru kolem 0. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 9 do 13 stupňů.
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Zdroj: Libor Novák