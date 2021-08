Na USA se řítí nejsilnější hurikán za sto let. Prvních 72 hodin je na vás, vzkázali lidem záchranáři

Louisianský guvernér John Bel Edwards řekl, že Ida bude nejmohutnější bouře z těch, jež stát zasáhly od 50. let 19. století. Občany přitom upozornil, že se rychle krátí doba pro evakuaci. "Je těžké myslet v době výročí Katriny na to, že se blíží další silná bouře. Ale chci, abyste si uvědomili, že nyní nejsme stejní, jako jsme byli před 16 lety," řekl Edwards na tiskové konferenci.

Podle stanice CNN úřady v Louisianě naléhají na lidi v ohrožených oblastech, aby se evakuovali, na některých místech byl vydán příkaz k povinné evakuaci. Lidé se také mají dostatečně zásobit vodou a potravinami. "Prvních 72 hodin je na vás, záchranáři se k vám v prvních třech dnech dostanou jen těžko," řekl Collin Arnold z neworleanského střediska pro mimořádné události.

Meteorolog Kevin Gilmore upozornil, že nedokáže najít dostatečně pádná slova na to, aby vysvětlil, jak vážná je situace.

Ida se blíží k americkému pobřeží z Mexického zálivu a je méně než 170 kilometrů jižně od ústí řeky Mississippi. V pátek zasáhla Kubu, to ještě jako hurikán první kategorie.

Louisiana po Katrině investovala miliardy dolarů do ochranné infrastruktury. Ida nyní tento systém prověří, píše list The New York Times.

Záchranné složky začaly otevírat evakuační centra. Národní středisko pro hurikány (NHC) předpovídá, že Ida nad Louisianu dorazí dnes odpoledne nebo večer místního času (v noci na pondělí SELČ) a že to bude "krajně nebezpečný a silný hurikán". U pobřeží se může moře zvednout až o pět metrů a varování na vysoké vlny je vydáno také pro Alabamu a Floridu. Na jihovýchodě Louisiany může při silném dešti spadnout i 50 centimetrů vody.

Agentura AP upozornila, že nemocnice jsou vzhledem ke koronavirové pandemii téměř plné a že centra pro evakuované ještě zvýší riziko dalšího šíření nákazy.

Edwards vyhlásil stav ohrožení už ve čtvrtek, alabamská guvernérka Kay Iveyová pak v sobotu pro alabamské pobřeží a západní okresy. Mimořádný stav už vyhlásil i stát Mississippi.

Jiný hurikán ohrožuje také západ Mexika. Jde o tichomořskou bouři Nora, kterou doprovází vítr o rychlosti 120 kilometrů v hodině. V sobotu se Nora prohnala nad mysem jižně od pobřežního města Puerto Vallarta, škody ani oběti na životech ale nejsou odnikud hlášeny. Živel postupuje dál na sever a podle meteorologů může na tichomořském pobřeží centrálního a severního Mexika způsobit záplavy a sesuvy půdy. Očekává se, že Nora zeslábne postupně na tropickou bouři.