O víkendu bude nad Českem převládat chladné, ale postupně převážně slunečné počasí s mrazivými nocemi. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude v sobotu oblačnosti dále ubývat, přičemž zpočátku bude oblačno až zataženo a ojediněle se objeví slabé sněžení.
V noci a ráno se sněžení vyskytne jen na severu Čech a během dne bude kromě jihu území postupně polojasno až jasno, později večer se však ojediněle vytvoří nízká oblačnost a mrznoucí mlhy.
Nejnižší noční teploty v sobotu klesnou na -2 až -6 stupňů Celsia, při malé oblačnosti a uklidnění větru se ochladí až kolem -8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi -3 a 2 stupni Celsia.
Vanout bude slabý, zejména na východě a severovýchodě území místy mírný severovýchodní vítr o rychlosti tři až sedm metrů za sekundu, zpočátku místy s nárazy kolem patnácti metrů za sekundu, tedy padesáti pěti kilometrů v hodině, který bude večer slábnout, přičemž úhrny srážek dosáhnou nuly až jednoho milimetru a napadnout může do jednoho centimetru nového sněhu.
V neděli čeká Česko převážně slunečný den s mrazivým ránem. Obloha bude jasná až polojasná, v západní polovině Čech se však místy a jinde ojediněle vyskytne nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy.
Nejnižší noční teploty v neděli klesnou na -6 až -10 stupňů Celsia, při déletrvající nízké oblačnosti zůstanou kolem -4 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty vystoupají na -2 až 3 stupně Celsia, srážky se neočekávají a foukat bude slabý, místy mírný jihovýchodní vítr o rychlosti dva až šest metrů za sekundu.
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Zdroj: Libor Novák