Poslední předpověď počasí na víkend. Změna přijde v pondělí večer

Začíná víkend, který má doprovázet příjemné listopadové počasí. Na řadě míst bude slunečno, oba dny by se zároveň měly obejít úplně beze srážek. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že až do pondělí budou noční teploty většinou klesat pod nulu. Nejchladněji bude tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha. Denní teploty pak mají záviset na slunečním svitu, mlze nebo oblačnosti.
Nejvyšší víkendová maxima dokonce dosáhnou dvouciferných hodnot. "Při slunci vystoupí na 6 až 10 °C, tam, kde zůstane déle mlha nebo oblačnost, bude o několik stupňů chladněji," zmínili experti na sociální síti.
Volné dny se zároveň obejdou bez jakýchkoliv srážek, vyplývá z předpovědi. "Až v pondělí večer se může od jihozápadu vyskytnout lokálně déšť. Podobně to bude s deštěm i v úterý, od středy přechodně srážky ubudou," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák