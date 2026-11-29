Příští víkend bude prvním víkendem během meteorologické zimy, ačkoliv zimní počasí udeřilo již na konci listopadu. Úvodní prosincové dny přinesou paradoxně o něco teplejší počasí, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Aktuální meteorologický výhled nasvědčuje tomu, že příští víkend se přinejmenším obejde bez silných nočních mrazů. Nejnižší teploty budou klesat na -4 °C. Nižší mají být pouze za předpokladu, že se uklidní vítr a zmenší oblačnost.
Od příštího pátku do neděle má být většinou oblačno až zataženo. Místy může občasně zapršet, případně padat déšť se sněhem. Od středních poloh výše bude sněžit. V závěru období se očekává ubývání srážek i oblačnosti. Odpolední maxima vystoupají výrazně nad nulu, dosáhnou až 4 °C.
Výhled pro ČR od pátku do neděle:
Očekáváme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo deštěm se sněhem, od středních poloh a v nočních hodinách i níže sněžení. V závěru období ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C, při uklidnění větru a zmenšené oblačnosti až -6 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +4 °C.
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Příští rok 2027 nabízí tak trochu jinou, avšak neméně ostře sledovanou fotbalovou podívanou. Především půjde o podívanou na diplomatickém a politickém poli. V březnu se totiž v marockém hlavním městě Rabatu uskuteční volba nového prezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA, přičemž tou největší otázkou je, zda se podaří Giannu Infantinovi udržet si pozici. Znemožnit mu to se pokusí dvojice protikandidátů – šéf francouzského fotbalu Phillipe Diallo, jehož nominuje Evropská fotbalová unie UEFA, a šéf japonského fotbalu Kózó Tošima. Dříve se spekulovalo o bývalém trenérovi londýnského Arsenalu Arsénu Wengerovi nebo o bývalém švýcarském reprezentantovi Romanu Vegovi. Ani jeden z nich ale v uzavřeném seznamů kandidátů nakonec nefiguruje.
Zdroj: David Holub