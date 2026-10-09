První zpráva o nadcházející zimě. Meteorologové z modelů vyčetli, co máme čekat

Za okny se s námi dnes loučí babí léto, otěží se chopí pravý podzim. Meteorologové už zároveň tuší, jak by mohla vypadat i nadcházející zima v Evropě, včetně České republiky. Pro milovníky sněhu nemají až tak dobré zprávy.
Meteorologové zmínili, že nikdo sice přesně neví, jak bude o Vánocích, ale rámcové výhledy na následující měsíce existují. Nepřímý vliv na počasí během zimy může mít mimořádné El Niňo, které právě vrcholí během podzimu.
V tuto chvíli se očekává, že podzim a zima budou v Evropě velmi pravděpodobně nadprůměrně teplé, a to zejména na jihu a jihozápadě kontinentu. "I naše území je ale v oblastech pravděpodobně výrazněji nadprůměrných teplot. Nejchladněji by mohlo v průměru být během zimy ve Skandinávii, kde jsou signály víceméně na úrovni normálu za posledních 30 let," uvedli experti na síti X.
Navzdory současným odhadům je možné, že během zimy dojde k narušení polárního víru, což by vedlo ke vpádům arktického vzduchu do Evropy. "Pokud, budou to ale spíše jen kratší období," zmínil hydrometeorologický ústav.
Aktuálně také z modelů vyplývá, že podzim a zima by mohly být v Evropě nadprůměrné, co se týká srážek. Lokálně mohou být odchylky od průměru i poměrně výrazné. Výjimkou může být oblast Středozemního moře, kde jsou naopak výraznější náznaky pro srážkově podprůměrnou zimu.
"Pokud se ptáte, zda to zvyšuje celkovou šanci na sníh, bohužel s ohledem na patrně vysoké teploty se tak může stát asi jen ve vysokých horských polohách. V nížinách bude mnohem pravděpodobnější déšť," konstatovali meteorologové.
Ti zdůraznili, že letošní El Niňo je mimořádně výrazné. V Evropě se to může projevit větrnějším a srážkovějším podzimem na západě a severozápadě.
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Zdroj: Libor Novák