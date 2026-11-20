Řidiči i chodci by si v sobotu měli dát pozor na kluzké povrchy v části Česka. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v aktuální výstraze, kterou vydal v pátek. Největší bude nebezpečí ve středních a vyšších polohách.
"Zítra (v sobotu)nad ránem a ráno očekáváme místy na površích vlhkých a mokrých po předchozích srážkách tvorbu náledí, a to zejména v severní a západní části území a také na Českomoravské vrchovině," uvedli meteorologové v pátek na facebooku.
Výstraha bude platit od 2:00 do 9:00. "Vyšší pravděpodobnost jeho tvorby je ve středních a vyšších polohách dotčených oblastí a také na mostních konstrukcích," upozornili meteorologové.
Hrozit mohou komplikace v silniční dopravě, zvýší se riziko smyku při náhlém brždění, v zatáčkách a při prudším zrychlování. Kvůli nehodám může dojít k omezení provozu a zpoždění spojů hromadné dopravy. Chodcům hrozí nebezpečí úrazu v důsledku uklouznutí.
Doporučuje se při pohybu venku chodit velmi opatrně, přičemž starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidiči by měli jezdit velmi opatrně, přizpůsobit jízdu stavu komunikace a p očítat s prodloužením doby jízdy. Nutnou výbavou budou zimní pneumatiky se zákonem stanovenou minimální hloubkou dezénu pro zimní podmínky.
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Zdroj: Jan Hrabě