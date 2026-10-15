Úlevu nepřináší ani podzimní počasí. Meteorologové nemají dobré zprávy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

15. října 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Radek Sycha / INCORP images

Česko se potýká s mimořádným suchem. Dlouho se doufalo, že úlevu po horkém létě přinese podzim, protože by měl být deštivější. Zatím se ale tato předpověď nenaplňuje. Zlepšení se neočekává ani v nadcházejících říjnových dnech.  

Podle výhledu na následující týden až deset dní to na deštivý podzim nevypadá. "V prostoru střední a západní Evropy budou převažovat stabilní oblasti tlakové výše s jen přechodnými a slabými frontami, které mohou přinést jen minimum srážek v řádech jednotek milimetrů," přiznali meteorologové. 

"Pro tento a příští týden očekáváme nad naším územím srážky pod průměrem," zmínili experti na sociální síti. 

Z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pak vyplývá, že v první polovině období do 8. listopadu má pokračovat spíše sušší epizoda s úhrny do pěti milimetrů a přechodně sněhovými srážkami v polohách nad 1000 m.

"Druhá polovina období již bude srážkově bohatší, na horách při srážkovějších epizodách v chladnějším vzduchu bude sněžit a sněhová pokrývka již může zůstat i po několik dní ležet," dodali meteorologové. 

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Zdroj: Libor Novák

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