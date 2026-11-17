Meteorologové v úterý varovali před silným větrem, který v částech Česka bude úřadovat i zítra. V nárazech bude dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Větrno bude kvůli tomu, že nad střední Evropou zesílí západní proudění. Již dnes odpoledne a večer se zejména v západních a jihozápadních Čechách očekávají nárazy větru o rychlosti 55 až 70 kilometrů za hodinu.
"V noci na středu bude vítr krátkodobě slábnout, během středečního dne ale opět zesílí a zasažené území bude větší než v úterý. Nárazy jihozápadního až západního větru budou na velké části Čech (s výjimkou jejich severních a severovýchodních oblastí), na Vysočině a ráno a dopoledne i na severovýchodě Moravy a ve Slezsku opět dosahovat rychlosti až 70 km/h. Později odpoledne a večer bude vítr částečně slábnout," uvedli meteorologové.
Z výstrahy vyplývá, že hrozí zejména poškození stromů a lesních porostů, menší škody na energetické infrastruktuře a dopravní komplikace.
Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty, stany, skleníky, dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel, na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
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Zdroj: Libor Novák