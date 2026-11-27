Meteorologové v pátek vydali další obsáhlé varování, kterým upozorňují na silný vítr, sněhové jazyky a nízké teploty ovlivňující hospodářství a lidské zdraví. Například noční či ranní teploty o víkendu spadnou až pod -12 °C.
"Během pátečního večera začne na Moravě a ve Slezsku zesilovat severovýchodní vítr, který v průběhu soboty bude dosahovat na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje v nárazech 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Vítr začne pozvolna slábnout v noci na neděli," uvedli meteorologové na facebooku.
Větrné počasí bude faktorem i v případě dalšího nebezpečného jevu. V kombinaci silného větru a čerstvé sněhové pokrývky se totiž budou na střední Moravě a ve Slezsku v polohách nad 400 metrů nad mořem místy tvořit sněhové jazyky.
Meteorologové zároveň varovali před mrazivým počasím. Během sobotního večera se má na severovýchodě území na řadě míst postupně vyjasňovat, takže teplota při sněhové pokrývce do nedělního rána klesne i pod -12 °C.
"Vzhledem k čerstvému větru a postupnému vyjasňování doprovázenému poklesem teplot je na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje očekávaná i silná zátěž chladem, která bude od pátečního večera do nedělního dopoledne ovlivňovat lidské zdraví," upozornil hydrometeorologický ústav.
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Zdroj: Jan Hrabě