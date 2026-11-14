Víkendová předpověď počasí na hory. Na hřebenech může panovat zimní atmosféra

Právě začíná další listopadový víkend, který mnoho lidí využije k cestě na hory. Počasí tam má panovat více než příznivé, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Zima je ale přece jen stále na čekané.
Podle meteorologů bude víkendové počasí lákat na hory, kde bude většinou slunečno a poměrně chladno. Na hřebenech našich nejvyšších hor dokonce leží i několik centimetrů sněhu.
"V Beskydech ležel v pátek ráno sníh od nadmořské výšky cca 700 m, ale napadlo pouze několik cm. Nejvíce čtyři centimetry hlásily ráno stanice Lysá hora a Velká Čantoryje. Kromě Beskyd ležel sníh v pátek ráno ještě na hřebenech Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníků, Orlických a Jizerských hor a Šumavy, ale i zde pouze poprašek až 5 cm a jen na Sněžce, i se starým sněhem, až 8 cm," uvedli meteorologové na sociální síti.
Odborníci na počasí se tak domnívají, že víkend bude na hory lákat především k turistice. "Sněhu je zatím stále velmi málo, a tak místy vytvoří, hlavně na hřebenech, pouze pěknou zimní atmosféru," konstatovali.
Ve volných dnech se zároveň neočekává další intenzivní sněžení. "Srážky o víkendu většinou nečekejte, byť z počátku soboty a pak taky v průběhu neděle se nějaké slaboučké sněžení vyskytnout může," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák