Výhled počasí na příští víkend. Má pršet, teploty budou klesat

Meteorologové už nyní tuší, jaké počasí nabídne další listopadový víkend. Podle aktuálního výhledu se má v jeho průběhu ochlazovat, což se může projevit i sněžením na horách. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že od příštího pátku do neděle bude převážně oblačno až zataženo. Přechodně se ale může obloha částečně vyjasnit. Hodit se každopádně může deštník a teplejší oblečení.
Podle předpovědi se na většina území objeví přeháňky nebo občasný déšť. Na horách se může jednat o sněhové srážky. V závěru víkendu bude srážek ubývat. Noční minima i denní maxima se mají postupem času snižovat, odpoledne ale může být až 10 stupňů nad nulou.
Výhled pro ČR od pátku do neděle:
Bude oblačno až zataženo, přechodně místy i polojasno. Na většině území se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, na horách srážky sněhové. V závěru období ubývání srážek. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, postupně +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, postupně 2 až 6 °C.
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Zdroj: Jan Hrabě