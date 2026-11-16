Výhled počasí na příští víkend. Má pršet, teploty budou klesat

Jan Hrabě

Jan Hrabě

16. listopadu 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Meteorologové už nyní tuší, jaké počasí nabídne další listopadový víkend. Podle aktuálního výhledu se má v jeho průběhu ochlazovat, což se může projevit i sněžením na horách. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové očekávají, že od příštího pátku do neděle bude převážně oblačno až zataženo. Přechodně se ale může obloha částečně vyjasnit. Hodit se každopádně může deštník a teplejší oblečení. 

Podle předpovědi se na většina území objeví přeháňky nebo občasný déšť. Na horách se může jednat o sněhové srážky. V závěru víkendu bude srážek ubývat. Noční minima i denní maxima se mají postupem času snižovat, odpoledne ale může být až 10 stupňů nad nulou. 

Výhled pro ČR od pátku do neděle:

Bude oblačno až zataženo, přechodně místy i polojasno. Na většině území se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, na horách srážky sněhové. V závěru období ubývání srážek. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, postupně +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C, postupně 2 až 6 °C.

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Zdroj: Jan Hrabě

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