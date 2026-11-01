Výhled počasí na příští víkend. Teploty mohou klesat pod nulu

Mrazy budou v dalším průběhu podzimu stále častější. Meteorologové se domnívají, že během příštího víkendu klesnou noční teploty pod nulu. Odpolední maxima ale stále mohou vyšplhat až na dvouciferné hodnoty. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že během prvního ryze listopadového víkendu by mělo být převážně jasno nebo polojasno. To se nejspíš projeví i na nočních teplotách, které už mají klesat poměrně výrazně pod nulu, konkrétně až na -4 °C.
Především v ranních a dopoledních hodinách se mohou vyskytovat mlhy, ke konci víkendu by mohly přetrvat po většinu dne. Experti navíc upozorňují, že mohou být i mrznoucí. Odpolední maxima jinak za jasné oblohy vyšplhají až na 10 stupňů nad nulou.
Výhled pro ČR od pátku do neděle:
Očekáváme jasno až polojasno. Ráno a dopoledne, v závěru období po většinu dne se místy bude udržovat nízká oblačnost nebo mlhy, které mohou být i mrznoucí. Výjimečně se objeví i mrholení. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C, při déletrvající nízké oblačnosti nebo mlze kolem 4 °C.
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Zdroj: Jan Hrabě