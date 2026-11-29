Zimní počasí se v posledních dnech pevně chopilo otěží a projevilo se různě. V neděli si lidé musí místy dát pozor na poryvy větru a sněhové jazyky. Platí totiž nová výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Během nedělního dne se na severu Čech bude foukat silný jihovýchodní vítr, který bude v nárazech, hlavně ve Frýdlantském výběžku, dosahovat 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), místy v Jizerských horách až 25 m/s (90 km/h). Vítr bude pozvolna slábnout v pondělí ráno," uvedli meteorologové v neděli dopoledne.
Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty, dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
"V kombinaci silného větru a sněhové pokrývky se budou na Českomoravské vrchovině tvořit sněhové jazyky. Tvorba sněhových jazyků ustane během pondělního dopoledne," upozornili také meteorologové.
V souvislosti se sněhovými jazyky se doporučuje jezdit a chodit velmi opatrně, přizpůsobit jízdu stavu komunikace a sledovat dopravní zpravodajství. Nutnou výbavou jsou zimní pneumatiky se zákonem stanovenou minimální hloubkou dezénu pro zimní podmínky, na horách i sněhové řetězy. Na horách by turisté měli dodržovat pokyny Horské služby.
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Zdroj: David Holub