Česko má před sebou převážně zimní počasí s teplotami pohybujícími se většinou pod bodem mrazu a místy i se sněžením. Nejvýraznější sněhové srážky se podle předpovědi objeví zejména ve čtvrtek, kdy může na jihovýchodě ojediněle napadnout kolem patnácti centimetrů nového sněhu. Od víkendu se pak přidají silnější noční mrazy, při uklidnění větru na východě až kolem minus patnácti stupňů.
Podle předpovědi na čtvrtek se oblasti výraznějšího sněžení mohou ještě měnit, přičemž menší pravděpodobnost výrazných sněhových srážek je zatím na severozápadě území a vyšší na jihovýchodě, kde se počítá s tvorbou sněhové pokrývky. Nejnižší noční teploty klesnou na 0 až -5 stupňů, na severu kolem -7 stupňů, a nejvyšší denní teploty vystoupí na -3 až 1 stupeň Celsia. Mírný severovýchodní vítr o rychlosti tři až sedm metrů za sekundu doprovodí srážky v úhrnu od nuly do deseti milimetrů, na jihovýchodě ojediněle kolem patnácti milimetrů, a podobně se bude pohybovat i množství nového sněhu.
V pátek bude zpočátku ještě převážně zataženo a místy bude sněžit, především na severu a severovýchodě republiky. Postupně však budou srážky slábnout a později odpoledne začne oblačnost částečně ubývat, přičemž zejména na jihovýchodě se mohou ojediněle tvořit sněhové jazyky. Noční teploty klesnou na -1 až -6 stupňů a denní maxima zůstanou mezi -3 a 1 stupněm Celsia. Foukat bude slabý, na východě a severovýchodě mírný severovýchodní až severní vítr o rychlosti tři až sedm metrů za sekundu a napadne nula až tři centimetry nového sněhu, na severovýchodě až šest centimetrů.
Sobota přinese zpočátku oblačno až zataženo a na horách ojediněle doznívající sněžení, ale v noci jen místy na severu a během dne postupně na většině území bude polojasno až skoro jasno. Později večer se začne ojediněle tvořit nízká oblačnost a mlhy, místy i mrznoucí. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi -2 a -6 stupni, při malé oblačnosti a uklidnění větru kolem mínus -8, a denní teploty dosáhnou -4 až 1 stupně. Slabý, na východě a severovýchodě mírný severovýchodní vítr o rychlosti tři až sedm metrů za sekundu přinese srážky i nový sníh v rozmezí od nuly do dvou centimetrů.
V neděli bude jasno až polojasno, ojediněle s nízkou oblačností nebo mrznoucími mlhami a bez srážek. Noční teploty spadnou na -7 až -12 stupňů, při uklidnění větru zejména na východě kolem -15 stupňů, a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi -3 a 2 stupni, na severovýchodě kolem -5 stupňů, přičemž vítr bude slabý až místy mírný jihovýchodní o rychlosti tři až sedm metrů za sekundu.
Výhled od pondělí do středy pak počítá s jasným až polojasným počasím, v Čechách zpočátku až oblačným a ojediněle se slabým sněžením, místy s nízkou oblačností nebo mrznoucími mlhami, nočními teplotami mezi -7 a -12 stupni, na východě při uklidnění větru kolem -15 stupňů, a denními maximy od -4 do 1 stupně Celsia.
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Zdroj: Libor Novák