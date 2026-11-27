Česko již na konci listopadu sevřelo mrazivé a na sníh bohaté počasí. Trend by se neměl změnit ani v příštím týdnu. V noci má silně mrznout, přes den vystoupají teploty na hodnoty kolem nuly. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V pondělí se převážně očekává oblačno až zataženo. Na západě Čech a Českomoravské vrchovině se mohou vyskytnout mrznoucí mlhy. Ojediněle může slabě sněžit či mrholit. Noční teploty budou klesat i pod -10 °C. Odpolední maxima se nicméně dostanou nad nulu.
V úterý se vyjasní, bude jasno či polojasno. Pouze v západní polovině Čech se může objevit nízká oblačnost, případně mrznoucí mlhy. Nejnižší teploty se mají držet výrazně pod nulou, denní maxima vystoupí jen lehce nad nulu.
Ve zbytku pracovního týdne má být jasno až polojasno, mrznoucí mlhy se ojediněle mohou udržet po celý den. Během období bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Noční minima zůstanou i nadále pod bodem mrazu, denní teploty se budou pohybovat kolem nuly.
Předpověď na pondělí:
Očekáváme oblačno až zataženo, ojediněle až polojasno, zejména na Moravě a ve Slezsku. Hlavně v západní polovině Čech a na Českomoravské vrchovině mrznoucí mlhy. Ojediněle slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení. Nejnižší noční teploty -2 až -6 °C, při uklidnění větru a déletrvající malé oblačnosti až -10 °C, na severovýchodě ojediněle kolem -13 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +2 °C.
Předpověď na úterý:
Očekáváme jasno až polojasno. Místy, zejména v západní polovině Čech se vyskytne nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Ojediněle slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení. Nejnižší noční teploty -3 až -8 °C, při uklidnění větru a vyjasnění kolem -10 °C. Nejvyšší denní teploty -4 až +1 °C.
Výhled pro ČR od středy do pátku:
Očekáváme jasno až polojasno. Místy se vyskytne nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy, které se ojediněle udrží po celý den. Ojediněle slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení. Během období od severozápadu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty -4 až -9 °C, při uklidnění větru a vyjasnění kolem -11 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +2 °C.
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Zdroj: Libor Novák