Hrozí Budějovicím odečet bodů za pochybnou smlouvu? Mezitím se klub omluvil Sivokovi

Poslední dobou to v jihočeském klubu opravdu hodně vřelo. Neshody ve vedení skončily odchodem sportovního ředitele Tomáše Sivoka, záhy pak ve své funkci po výpovědi nepokračoval šéf klubové akademie Aleš Křeček. Vrcholem všeho je pak zjištění, že Mick van Buren zřejmě hraje v Budějovicích na základě neplatné smlouvy. Loni v září totiž tuto smlouvu měl podle isport.cz za majitele a představenstva klubu Vladimíra Koubka někdo jiný, přestože na smlouvě Kobkův podpis. Podle všeho se tak jedná o podpis falešný. A právě samotný Koubek už měl uvnitř klubu upozornit na tento nepravý podpis.

Jak informuje server Sport.cz, příchod Micka van Burena se uskutečnil jen krátce potém, co do klubu přišel Tomáš Sivok. Nizozemec se stal členem jihočeského kádru tedy loni v září, přičemž krátce na to mu byla zaregistrována smlouva. Na základním platu ve výši 200 000 korun, nezvykle vysoké pro klub z Budějovic, se měly domluvit jak Slavia, tak České Budějovice. Prakticky ihned se pak Van Buren výraznou postavou mužstva.

Zřejmě na základě tohoto zjištění se před časem vedení klubu rozloučilo se sportovním ředitelem Tomášem Sivokem. „Tomáš Sivok se ve funkci sportovního ředitele dopustil několika zásadních manažerských chyb, které jsem mu vytkl," komentoval Koubek tehdy konec bývalý reprezentanta ve vedení Českých Budějovic a v klubovém prohlášení pokračoval: „Bohužel, mou kritiku nepřijal. Naopak. Ale chybovat v tak zásadních věcech, jako je nepravý podpis na hráčské smlouvě nebo uzavření smlouvy v rozporu s předpisy FAČR, není možné."

V reakci na tato slova se pak nechal Tomáš Sivok slyšet, že majitel klubu Koubek lže.

Zdroje z klubu hovoří však o tom, že v listopadu loňského roku si měl Koubek vyžádat smlouvu s Mickem van Burenem. Poté měl vyjít ze své kanceláře zaměstnanců klubu se ptát, kdo na smlouvě zfalšoval jeho podpis. Dokonce si měl nechat zpracovat i grafologický posudek. Vše vyvrcholilo nakonec v posledních dnech, kdy tedy kvůli "několika manažerským chybám" skončil ve funkci sportovního ředitele Tomáš Sivok.

Protože jde celkem o čtrnáct zápasů, do kterých Van Buren dosud nastoupil a Budějovice nasbíraly díky němu 19 bodů, pro Budějovice by byl případný odečet bodů skutečně malér. Měly by tak jen osm bodů a byly by tak poslední za Karvinou.

A na základě toho se tak klubové vedení rozhodlo Sivokovi omluvit. „SK Slavia Praha a SK Dynamo si navzájem potvrdily platnost smlouvy Micka Van Burena o hostování v Dynamu. Všechny závazky z této smlouvy o hostování, včetně finančních, jsou řádným způsobem plněny. Stejné stanovisko klub sdělil k dotazu disciplinární komise LFA. V sobotní tiskové zprávě klubu došlo k nešťastné interpretaci o platnosti podpisu a klub se tímto Tomáši Sivokovi omlouvá. Další okolnosti ukončení spolupráce s Tomášem Sivokem jsou interní záležitostí klubu a ten se k nim již nebude dále vyjadřovat," stojí v nejnovějším klubovém prohlášení.

Protože je tedy, jak bylo výše zmíněno, smlouva s Mickem van Burenem zaregistrována, není tak vůbec jednoduché zpětně zpochybnit její nepravost. Přesto se netrpělivě čeká na rozhoddnutí disciplinární komise.