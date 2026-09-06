Další změny v Plzni. Krčík odchází do Pardubic, Boháč posílí Artis Brno

S blížícím se koncem letního přestupového období se v nejednom českém ligovém fotbalovém klubu dělají překotné změny v kádrech. Pokračují i v jednom z adeptů na ligový titul, kterému ale, jak známo, nevyšel vstup do sezóny – ve Viktorii Plzeň. Západočechy nejnověji potkaly dva odchody. Poté, co byla zveřejněna soupiska kádru pro ligovou fázi Evropské ligy, bylo pro mnohé překvapivé, že se v ní neocitlo jméno obránce Dávida Krčíka. Sedmadvacetiletý obránce, jenž nedávno posunul Plzeň do EL gólem v prodloužení v domácí odvetě proti Crvene zvezdě Bělehrad, se s vedením klubu dohodl na ukončení spolupráce a odchodu do Pardubic. Po pouhých dvou měsících pak kádr Západočechů opouští i záložník Sebastian Boháč, který pro změnu posílil nováčka z Brna Artis, pro kterého je to další z řady nových posil.
Obránce Dávid Krčík byl jednou z akvizic plzeňského týmu, kterou si na západ Čech přivedl již bývalý kouč Viktoriánů Martin Hyský. Stalo se tak v zimě, kdy přišel z bývalého Hyského působiště, tedy z Karviné. Protože se prakticky ihned stal důležitou součástí plzeňské základní jedenáctky, málokdo tehdy asi předpokládal, že na západě Čech vydrží jen půl roku.
Zřejmě nyní doplatil na nedávnou výměnu trenérů, kdy Hyského po hrubě nevydařeném vstupu do nové sezóny 2026/27 Radoslav Kováč. Ten ho sice nasadil do zmiňované domácí odvety 4. předkola Evropské ligy, kterou Krčík svým gólem na 5:1 v prodloužení rozhodl a poslal tak Viktoriány do Evropské ligy, nicméně do hlavní ligové fáze už s ním Kováč a spol. nepočítají.
Byl to také mimo jiné Krčík, který se podepsal pod nevydařeným vstupem Plzně do nové sezóny, když byl v bláznivém duelu v Teplicích (5:5) vyloučen a musel tak pro něj následovat disciplinární trest. I proto, že nemohl být Kováčovi v dalších ligových zápasech k dispozici, byli do kádru přivedeny nezbytné posily do obrany – Denis Vavro a Tobiáš Pališčák. Právě kvůli tomu nově vzniklému přetlaku padl černý Petr právě na Krčíka, s nímž se přestalo do základu počítat.
Když se ještě vrátíme a podíváme se na to, jakým způsobem se Krčík prezentoval v plzeňském dresu v rámci minulé sezóny, od jeho zimního příchodu zaznamenal dvanáct branek, výrazně pomáhal při zahrávání standardních situací a při těch byl platný i díky své výšce 191 cm jako zakončovatel.
„Dávid měl vždy výborný přístup a choval se jako profík. Třeba jeho poslední gól proti Crvené zvezdě byl nezapomenutelný. Aktuálně by pod novým koučem nedostával tolik příležitostí, kolik by si sám představoval. Po vzájemné dohodě se tedy naše cesty rozcházejí,“ uvedl k němu a jeho loučení s Plzní plzeňský sportovní ředitel Martin Vozábal.
To, že Krčík mění prestižní plzeňskou adresu za tu pardubickou, samotnému fotbalistovi, jenž má na kontě i dva starty za slovenskou reprezentaci, nikterak nevadí. „Pocity jsou vynikající. Jsem moc vděčný Pardubicím, že o mě projevily tak obrovský zájem. Cítím z nich velkou důvěru a chci jim to splatit na hřišti. Umím dávat góly, což jsem potvrdil i minulou sezonu. Takže pevně věřím, že těmi góly pomůžu i Pardubicím,“ řekl k tomu Krčík, jenž s Východočechy, které se navzdory své předsezónní ambicióznosti trápí na chvostu ligové tabulky, podepsal čtyřletou smlouvu.
Dalším hráčem, který přišel na západ Čech zásluhou již bývalého kouče Martina Hyského, byl záložník Stanislav Boháč. A i on po krátké době Plzeň opouští. Konkrétně už po dvou měsících. I on patřil mezi ty, které Hyský vedl už v Karviné. Nyní tedy vzal za vděk nabídky ze strany nováčka Artisu Brno. „Po příchodu nového trenéra jsme přivedli do zadních řad hned tři posily a Sebastian by nyní neměl potřebné zápasové vytížení. Logicky jsme se tedy domluvili na jeho odchodu a přejeme mu, aby se mu v novém angažmá dařilo,“ vysvětloval tento krok Vozábal.
Boháč před svým angažmá v Plzni odehrál v lize 70 branek, pokud sečteme všechny jeho starty za Karvinou a Ostravu. Mimochodem, právě Boháč měl kapitánskou pásku v Karviné v době, kdy tento slezský klub v předešlé sezóně triumfoval celkově v domácím poháru. „Těším se na nový impulz tam, kde mi budou důvěřovat a kde budu moci prodat svoje přednosti. Od nového působiště očekávám, že se budu moct posouvat jako hráč i jako člověk,“ nechal se slyšet ke svému novému angažmá Boháč.
Ten by se tak mohl představit poprvé v dresu Artisu v derby proti Zbrojovce. „Bude to jistě hodně vyhecované, boj na krev o každý balon. To je velké lákadlo,“ dodal Boháč.
Chorý do Plzně (zatím) nepřestoupí
Přestože se v posledních dnech hovořilo čile o zájmu Viktorie Plzeň o útočníka Tomáše Chorého, jenž stále působí v pražské Slavii, nakonec to vypadá, že minimálně následující půl rok se bude muset obejít bez jeho služeb. Návrat tohoto útočníka zpátky na západ Čech se zřejmě odkládá minimálně na nadcházející zimu. „Poslední měsíce pro mě byly hodně těžké,“ nechal se slyšet Chorý po sobotní výhře Slavie 4:0 nad Zbrojovkou Brno v souboji o první místo v ligové tabulce. Média spekulovala o jeho možných sporech s vedením klubu, ale podle všeho nakonec dostal podporu nejen od kabiny a od trenéra Jindřicha Trpišovského, ale i od samotného majitele Slavie Pavla Tykače.
„Asi nikdo nevytáhneme z rukávu jméno s typologií, jakou má on, kdo by ho nahradil. Jednou to přijde, ale teď bychom ho nenahradili. Na podzim přijde spousta dobývání, hra do plné obrany, zhorší se terény. Víme, co nás čeká v prosinci. Tomáš je důležitý teď a bude i v budoucnu,“ řekl k ožehavému tématu po zápase se Zbrojovkou slávistický stratég Trpišovský.
To, že se v posledním týdnu možný Chorého přestup ze Slavie do Plzně skutečně řešil, je už víc než jisté. Jisté je už ale i to, že tato jednání mezi oběma stranami ustála. „Nechci rozvířit ani jednu vlnu. Ani na stranu Plzně, ani na stranu Slavie. To je mezi nimi. Já jsem u toho tolik nebyl. Mohu potvrdit, že jsem měl schůzku s (majitelem) panem Tykačem, kde se vše rozseklo. Některé věci jdou ale mimo mě. Bylo pro mě i záhadou, že se dostaly tak rychle do médií. Něco jsem pořádně ani já nevěděl. To je ale život,“ říkal Chorý už s vědomím, že ve Slavii pro zatím zůstává.
Trpišovský a spol. ho dali na soupisku pro nadcházející ligovou fázi Ligy mistrů a tím mu tak psychicky hodně pomohli. „Je to složitá situace, končí mu (po sezoně) smlouva. Nějaký zájem tam byl, ale ve čtvrtek byl koncentrovaný na trénink a tak klidný, že jsem viděl, že se to zlomilo. Byl připravený do základu,“ prozradil kouč a Chorý k tomu dodal: „Když se to nějakým způsobem rozseklo a napsala se soupiska pro Ligu mistrů, spadlo to ze mě. Věděl jsem, že je to teď jen o mně. Cítil jsem vnitřní uvolnění. Na hřišti jsem si už věřil. Cítil jsem, že jsem to já a že jsem ve své kůži. Neměl jsem se čeho bát.“
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Zdroj: Jan Hrabě