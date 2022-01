Kanonýr Schick zatím dres měnit nehodlá. S Leverkusem chce hrát v Lize mistrů

O tomto víkendu, kdy svou trefou v duelu proti Unionu Berlín (2:2) zvýšil poočet svých branek v tomto ročníku Bundesligy na sedmnáct, podal Patrik Schick rozhovor deníku Bild am Sonntag. V něm se nechal slyšet, že samozřejmě vnímá, jak je všude za svou produktivitu a svoji azónu chválen. "Samozřejmě je to hezké číst, jak mě spojují s velkokluby. Ale v Leverkusenu jsem opravdu hodně hodně spokojený a chci s Bayerem do Ligy mistrů. Život v Německu se mi líbí. Momentálně to pro mě absolutně není téma myslet na jiný klub," uvedl v něm konkrétně.

Jen pro připomenutí, pětadvacetiletý český reprezentant přestoupil do Leverkusenu předloni z AS Řím a s německým klubem tehdy podepsal smlouvu až do roku 2025. Podle informací německých médií však tato smlouva neobsahuje výstupní klauzuli. "Všichni vědí, že jsem pod smlouvou. A já bych nikdy nedělal klubu problémy, abych si prosadil přestup," pokračoval fotbalista, jemuž k dohnání Roberta Lewandowského chybí jen tři přesné trefy v této sezóně. Kromě toho se aktuálně Schick ocitá na čtvrté pozici v anketě o nejlepšího střelce Evropy, tedy ve Zlaté kopačce. Může se pyšnit stejně úspěšnou střeleckou bilanci, jakou má Karim Benzema z Realu Madrid.

V rozhovoru Schick nezapomněl na svého mladého parťáka v útoku Bayeru. Tím je nesmírně talentnovaný osmnáctiletý Florian Wirtz, jenž už má na kontě celkem 11 branek za celkem 52 odehraných ligových zápasů. "Nic lepšího si nemůžu přát, než mít za sebou hráče, jako je Flo. Jsme naladěni fotbalově na stejnou vlnu, funguje nám to dohromady výborně. Je to mimořádný hráč a obrovský talent. To jsem poznal hned, když jsem v roce 2020 do Leverkusenu přišel. Ale že bude tak dobrý už takhle mladý, to jsem netušil."

Mimochodem, jak uvádí web transfermarket, zmiňovaný Florian Wirtz nyní stojí neuvěřitelných 70 milionů eur (1,7 miliardy korun).

Samozřejmě, že i v Německu si všimli jeho branky z půlky hřiště, kterou dal v dresu českého národního týmu na loňském Euru proti Skotsku. Právě ten byl před pár dny poslán do užší nominace v anketě FIFA o nejhezčí gól roku 2021. "Na to jsem ohromně hrdý. Bral jsem jako velkou čest už samotnou nominaci vzhledem k tomu, kolik gólů na světě za rok padne. Být v jedenáctičlenném výběru a pak ještě mezi nejlepšími třemi je velký úspěch," řekl Schick.

Dodejme, že v této anketě Ference Puskáse bojuje o prvenství s Argentincem Erikem Lamelou a Íráncem Mahdím Taremím. Zda toto ocenění nakonec dostane, o tom se svět dozví 17. ledna, kdy je na programu ceremoniál v Curychu.