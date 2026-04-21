Mužská bundesliga zažila premiéru. Poprvé klub vedla žena, stálou trenérkou se ale nestane

Když bylo minulý týden oznámeno, že na post trenéra Unionu Berlín usedne jako historicky první žena-trenérka v mužské fotbalové bundeslize místo odvolaného Steffana Baumgarta Marie-Louise Etaová, strhla se mezi fanoušky značná vlna nevole. Přestože klub za svým rozhodnutím stojí a trenérku před kritickými hlasy chrání, jeho vedení už se nechalo slyšet, že stálou trenérkou se Etaová nestane. A to i v případě, kdyby se Etaové po zbytek této sezóny dařilo. Úvodní zápas v této roli už má Etaová za sebou. V zápase s Wolfsburgem však její Union Berlín prohrál 1:2.
V klubu působí čtyřiatřicetiletá trenérka už delší dobu. Nejenže v něm vedla mužstvo do 19 let, od léta se ujme tamního ženského klubu. Ujme se ho i přesto, kdyby se po zbytek sezóny trenérce u mužského týmu Unionu Berlín dařilo.
„Potěšilo mě, že mi klub věří v tak důležité chvíli. Když se podíváte na tabulku, tak záchranu ještě nemáme vůbec jistou,“uvedla při svém uvedení do funkce Etaová. Připomněl tak tehdy aktuální pozici Unionu Berlín v tabulce bundesligy, kde se krčil na 11. místě poté, co z předešlých čtrnácti zápasů vyhrál pouhé dva.
V případě Etaové se jedná o trenérku, která už několikrát přepisovala historii. Nejprve v listopadu roku 2023 se stala první asistentkou na trenérské pozici v bundeslize v historii, v lednu roku 2024 pak vedla tým v jednom zápase, když zastupovala tehdejšího trenéra Nenada Bjelicu. Nyní se jako první žena v některé z top pěti evropských lig ale stává plnohodnotnou, i když nakonec dočasnou náhradou, za odvolaného kouče.
Nejeden fanoušek měl pro takovýto krok pochopení. Někteří na sociální síti X psali v souvislosti se jmenováním nové dočasné trenérky o „neskutečně trapném rozhodnutím“ nebo řeči o tom, že „tenhle tým ztratil navždy svoji tvář“. Vedení klubu se trenérky ihned zastalo tím, že tyto komentující označil za sexisty.
Našli se však i takoví, kteří Etaovou označovali za „bohyni“ a jako za někoho, kdo by mohl celek ve zbytku bundesligové sezóny pozvednout. Skutečnost, že se v bundeslize objeví první regulérní žena-trenérka, se stala i tématem mezi německými politiky. „Respekt a uznání pro Union za tohle rozhodnutí. Je to silný signál pro profesionální fotbal a ženy ve vrcholovém sportu,“ uvedl například Kai Wagner z vládní CDU.
Debatu o tom, zda se Etaová stane trenérku Unionu Berlín nastálo, utnul samotný předseda Unionu Berlín Dirk Zingler. „Že když bude dobrá, tak by měla zůstat u mužů a když nebude, tak by měla jít k ženskému týmu? O tom se vůbec nebudu bavit. Pokud bychom do podobné debaty zabředli, tak tím ublížíme jí i ženskému fotbalu,“ řekl konkrétně a připomněl, že už delší dobu je jasné, že Etaová zamíří k ženskému týmu Unionu Berlín. „Před dvěma týdny podepsala smlouvu, že od nové sezony povede ženský tým,“ dodal.
Zdroj: Libor Novák